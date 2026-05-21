台北101火災預警系統台積電也在用 避難室部署水箱助攻打火兄弟

台北市議會考察台北101避難室。（記者董冠怡攝）

高樓救災不易，現採「建築物自救為主、外部救災為輔」，凸顯消防設備完善重要性。台北101樓高508公尺，全國第一，跨國企業進駐、商辦雲集，台北市議會警政衛生委員會一召張文潔今天（21日）率隊考察大樓消防安全設施；業者說明，大樓設置救災用的緊急升降機，並有「二次消防」機制，當遇災致安全迴路斷路，仍可持續部分運作；高樓層每8樓就有避難室，裝設台積電也在用的「極早期偵煙系統」，提早預警防患未然，每年舉辦登高賽使用的特別安全梯，具避免煙囪效應的設計，加裝緊急求救鈴，如有需要，避難室也可供稍作休憩，以及緊急危難發生時，救災團隊的前進指揮所。

業者說，101共有4台緊急升降機，上到90樓、下到地下5樓，因應特定樓層狀況較嚴重時，門的安全迴路斷路，「二次消防」功能可以確保遇災時仍正常運作，以利消防人員上樓救災。此外，為了縮短救災時間，2、3年前也將操作所需鑰匙，交給轄區消防分隊。

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議會考察團包括張文潔、議員林延鳳、張志豪、吳志剛等人也登上59樓轉換層，沿登高賽使用的「賽道」特別安全梯，步行下到58樓的松智避難室。101在西南側、東北側各設1支特別安全梯，維持氣流平衡，避免火災發生時，不同溫差、氣流造成煙囪效應，於34樓以上，每8層就設避難室，除了可供身體不適等需要短暫停留，也能作為救災前進指揮所整備、擬定戰略的基地，避難室旁設有連結防災中心的緊急求救鈴，24小時運作。

業者說明，避難室涵蓋空調、電力、水的機房，並採極早期偵煙火災預警系統（VESDA），希望能在尚未看到火煙之前，就可偵測並分析粒子數量與平時不同，及早通報防災中心，派遣緊急應變小組確認，以防事態擴大與資源耗損，「台積電也裝這一套！」而且備有重力水箱，預先存放一定水量，供給消防設備灑水，在消防人員抵達火場前，直接就有現成水源可用，水箱跟水箱之間按鈕互通，一個用完了，還有另一個可用。

台北市境內有多處超高樓興建中，消防人員說，現代高樓救災採取「建築物自救為主、外部救災為輔」的防禦策略，大樓內的防火區劃如防火門務必常關、自動撒水系統與排煙設備是否正常運作，都很重要，應有消防專用電梯供救災消防人員專用，以利快速有效率達到救災樓層，才是決定高樓火災能否順利撲滅、保障救災消防人員與住戶安全的真正關鍵。

否則，以目前台北市最高雲梯車70公尺至多只能抵達約20層樓高，火災時禁搭一般電梯，執行高樓救災體力消耗極大而且裝備沉重，進入火場需穿著包含消防衣、空氣呼吸器、無線電、救命器等，重達30至40公斤的完整防護裝備，除了自身裝備之外，還得合力攜帶水帶、瞄子、破壞器材、照明設備、發電機及排煙機等重型器具，常常尚未到達火場就很疲憊。

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