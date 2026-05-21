縱火燒死母女前先脫褲「打手槍」 烏日惡房客延押2月

台中許姓男子去年11月縱火害死吳姓婦人和17歲的女兒，許男哭求法官讓他交保，但台中地院認為許男犯重罪有逃亡之虞，裁定延押2月。（資料照）

台中許姓男子（64歲）因偷房東孫女的貼身衣物，被要求搬家心生不滿，去年11月倒車撞進烏日五光路房東鐵皮屋後縱火，造成吳姓婦人和17歲的女兒葬生火窟，許男因羈押將期滿，哭求法官讓他交保回家照顧高齡母親和罹癌妻子，但法官認為他有逃亡滅證之虞，且犯案前還先在屋外脫褲自慰，對社會治安危害極鉅，裁定5月26日起延長羈押2月。

檢警調查，許男自2005年就跟吳女的婆婆林女承租房屋，並跟林家為鄰居，雙方原本互動正常。直到去年4月，許男跟林家、吳女等人發生摩擦，吳女跟先生林男反映此事，再由婆婆出面對許男寄出存證信函，要求許男終止租約搬離，雙方因此產生嫌隙。

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檢方查出，許男因心生不滿，去年11月3日凌晨1點多，駕駛報廢的廂型車，在車上放置4公斤的瓦斯桶，先持長柄鐮刀切斷屋外監視器線路，接著倒車將廂型車撞進1樓客廳，利用車體阻斷屋內人員的逃生路徑。隨即以噴槍打火機點燃引信，引燃車內的甲苯等易燃物品，火勢迅速往屋內延燒，造成吳姓婦人和17歲女兒逃生不及葬生火場。

檢方今年2月依殺人罪，及成年人故意對少年犯殺人罪等罪嫌將許男起訴，目前仍在羈押中，因羈押期將在5月25日屆滿，台中地院近日召開延押庭，許男當庭表示，母親高齡、妻子罹癌，哭求讓他交保回家照顧，不要讓他成為不孝子。

法官則認為，許男所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑7年以上有期徒刑的重罪，有高度逃亡的可能。且陳男犯後有疑似自殺行為，犯案前，更刻意更換無車牌的報廢車輛作案、剪斷監視器，犯後逃離現場時又有穿著帽T遮掩容貌的滅證行為，具有逃亡及湮滅證據可能。

法官並發現，陳男除造成吳姓婦人和17歲的女兒葬生火窟，且在縱火前，還在鐵皮屋前將褲子及內褲退下，露出生殖器自慰公然猥褻，對社會治安危害極鉅，裁定5月26日起延長羈押2月。

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