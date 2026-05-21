檢方控「人頭帳戶」洗錢 法院判無罪：他在放貸

周男從事放貸，收取借款人提款卡作擔保，遭檢方以收集人頭帳戶起訴。法官認定，收帳戶是為確保債權，非洗錢，判決無罪。（資料照）

周姓男子拿別人的銀行帳戶收款，檢方認定他買人頭帳戶，依洗錢防治法起訴，但台南地方法院認為，周男要求借款人交出提款卡作為擔保，他收取帳戶為確保債權，不是為了掩飾犯罪所得，最後判無罪。

去年6月，周男放款10萬給張姓男子，要求提供提款卡與密碼作抵押，並簽下12萬的借據與本票。取得帳戶後，周男將其張男的帳戶用來收取其他債務人還款，因多筆還款陸續匯入，張男無法向銀行交代資金來源，帳戶遭列為警示而報警，檢調追查後，認定周男無正當理由收集帳戶，依法提起公訴。

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法院審理時勘驗交易明細，確認周男為放款業者。周男堅稱，收取提款卡是為債權擔保及方便收取他人還款，絕非買賣人頭帳戶，法官查證資金流向，發現帳戶內確為其他借款人還款，周男未將帳戶用於收受詐欺等不法所得，認定他持有他人帳戶具備民間借貸的合理原因。

法官特別敘述洗錢防制法的立法初衷，增訂處罰收集帳戶條文，是為打擊犯罪集團利用人頭帳戶隱匿資金、切斷不法金流。周男行為是基於借貸擔保需求，與犯罪集團製造金流斷點的洗錢行為本質截然不同，若將一般債權擔保行為等同洗錢懲處，將嚴重偏離防制犯罪的立法目的。

法院強調，刑事審判認定犯罪須依賴積極證據，既然檢調提出的事證不足以證明周男有洗錢犯意，客觀行為也不符洗錢防制法的規範要件。基於無罪推定與證據裁判原則，法官最終宣告周男無罪，全案可上訴。

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