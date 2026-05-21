學弟一口咬定他是「車手頭」 法官判無罪原因曝

林男遭控招募未成年當車手。法官認全案僅有未成年的單一指控，缺乏通聯與金流等補強證據，因罪證不足判無罪。（資料照）

林姓男子被檢方指控是「車手頭」，招募未成年的學弟擔任詐騙車手，台南地方法院發現，全案僅有未成年車手片面供述，缺乏通聯紀錄等補強證據，依有利被告認定，最後判決無罪。

檢方起訴指出，林男2023年9月間介紹未成年加入詐騙集團，該集團以假投資詐騙被害人，同年10月指示同案被告與一名未成年車手前往台南，在高鐵台南站星巴克收75萬元現金後，轉交其他成員。檢方依未成年偵查中供述，認林男涉組織犯罪及加重詐欺等罪嫌。

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法院審理時發現事證存有疑點。未成年車手雖稱由林男介紹並支付薪水，但坦承僅透過通訊軟體Telegram接收指令，未見過指揮者，也不認識同車共犯與接手贓款成員。法官認為，兩人國中就認識，如果林男有參與，理應能直接指認，且開車的同案被告未指認林男，林男也否認犯行。

判決指出，共犯自白可能伴隨推卸責任風險，依法不得作為有罪判決唯一證據，須有補強證據擔保真實性。檢方除未成年片面指述外，未提出林男與集團通聯紀錄，也無資金往來明細等客觀物證，難以證明林男確實參與招募。

刑事定罪標準須達無合理懷疑程度。法官審酌現有卷證，認為檢方舉證尚未達一般人確信為真的程度。在缺乏積極補強證據下，無法認定未成年指控與事實相符。法庭無從形成有罪確信，依法作有利被告認定，判林男無罪。

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