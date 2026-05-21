市議員邱于軒爆高雄國中女生遭霸凌 陳其邁:絕不容忍

邱于軒（右）爆料高雄國中女生遭霸凌，市長陳其邁（左）強調絕不容忍。（記者葛祐豪翻攝）

霸凌事件層出不窮，高雄市議員邱于軒今（21）日於議會揭露一名國中女學生遭同學剪頭髮，甚至將她的照片上傳到網路，以羞辱性字眼訕笑；對此，市長陳其邁強調「霸凌絕不容忍」，市府一定會接手調查。

邱于軒指出，這名國中女學生被班上同學亂取綽號為「巨猩」，屢次向教師反映，都沒有得到多大幫助，甚至還遭同學剪頭髮，對方甚至將她的照片上傳至網路社群，以羞辱性字眼不斷訕笑，女學生說:「我感覺被同學們聯合霸凌，心裡很緊張又很害怕到學校上學!」

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邱于軒說，該女學生去年就被同學霸凌，但校方未主動通報，直到女學生家長堅持提出霸凌申訴才成立，但女學生長期遭霸凌之下，目前身心狀況已出現問題。邱于軒質疑女學生2023年曾送醫評估疑似遭霸凌，但校方毫不知情，顯示社政、醫政、教育體系聯繫出現問題。

對此，市長陳其邁表示，全市校園霸凌案都由府級獨立調查小組處理，目前霸凌已加入調和機制，市府對於霸凌絕不容忍，也不會輕易放掉，若孩童在申訴過程不順利，可直接利用1999專線、市長信箱或通報教育局，市府一定會接手調查。

邱于軒進一步說，今年截至4月底，高雄校園霸凌案已達138件，僅5件結案不成立，另外117件仍在調查中。今年度截至目前未有任何霸凌案成立，但去年案件還有43件至今仍在調查中，冗長調查時程可能影響當事人權益，她認為「霸凌沒有消失，而是越來越難成立，程序越來越長，孩子還等得到正義嗎？」

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