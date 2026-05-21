高雄警員疑未禮讓行人遭警盤查 失控被法辦

高雄蔡姓員警員疑未禮讓行人遭警盤查失控被法辦。（民眾提供）

高市鼓山分局警備隊58歲蔡姓員警，今（21）日上午結束夜班勤務後，騎機車準備返家，途中行經十全一路時，疑似因未禮讓行人，被正在執行巡邏勤務的三民一分局員警目擊，蔡男雖表明警察身分，但因臉部潮紅被要求酒測，儘管最後測得數值為0，蔡男離去時疑故意騎車壓傷攔查員警的腳，當場被依妨害公務、傷害罪嫌移送法辦。

三民第一分局表示，十全派出所員警今（21）日8時55分執行巡邏勤務時，於三民區十全一路發現蔡男（58歲）騎乘重型機車，疑似未禮讓行人且行車搖晃，員警遂上前攔查，盤查過程中發現蔡男面色潮紅，疑有酒後騎車情形，隨即依法實施酒測，酒測值為0。

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此外，蔡男在盤查過程中隨地吐痰，另有涉嫌違反廢棄物清理法部分，員警欲請蔡男配合返所查證身分，蔡男情緒突然失控企圖騎車離去。

員警見狀立即上前制止，過程中造成1名員警左膝及左小腿擦挫傷。警方隨後依法將蔡男壓制、管束並當場逮捕，蔡男雖酒測值為0，全案仍依妨害公務、傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，蔡男未禮讓行人違規部分，涉違反道路交通管理處罰條例第44條第2項「汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交叉路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者」，處1200元以上6000元以下罰鍰，已開單告發，以嚴正執法。

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