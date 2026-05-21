為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄警員疑未禮讓行人遭警盤查 失控被法辦

    2026/05/21 13:04 記者黃良傑／高雄報導
    高雄蔡姓員警員疑未禮讓行人遭警盤查失控被法辦。（民眾提供）

    高雄蔡姓員警員疑未禮讓行人遭警盤查失控被法辦。（民眾提供）

    高市鼓山分局警備隊58歲蔡姓員警，今（21）日上午結束夜班勤務後，騎機車準備返家，途中行經十全一路時，疑似因未禮讓行人，被正在執行巡邏勤務的三民一分局員警目擊，蔡男雖表明警察身分，但因臉部潮紅被要求酒測，儘管最後測得數值為0，蔡男離去時疑故意騎車壓傷攔查員警的腳，當場被依妨害公務、傷害罪嫌移送法辦。

    三民第一分局表示，十全派出所員警今（21）日8時55分執行巡邏勤務時，於三民區十全一路發現蔡男（58歲）騎乘重型機車，疑似未禮讓行人且行車搖晃，員警遂上前攔查，盤查過程中發現蔡男面色潮紅，疑有酒後騎車情形，隨即依法實施酒測，酒測值為0。

    此外，蔡男在盤查過程中隨地吐痰，另有涉嫌違反廢棄物清理法部分，員警欲請蔡男配合返所查證身分，蔡男情緒突然失控企圖騎車離去。

    員警見狀立即上前制止，過程中造成1名員警左膝及左小腿擦挫傷。警方隨後依法將蔡男壓制、管束並當場逮捕，蔡男雖酒測值為0，全案仍依妨害公務、傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

    警方表示，蔡男未禮讓行人違規部分，涉違反道路交通管理處罰條例第44條第2項「汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交叉路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者」，處1200元以上6000元以下罰鍰，已開單告發，以嚴正執法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播