擎天崗活春宮男女主角神隱2天 17日分局到案被函送

陽明山擎天崗「野戰」直播風波延燒多日，陽管處事後搬走當事戀人桌椅。示意圖。（資料照，擷自陽明山國家公園管理處INFO YouTube）

23歲高姓男子與女友日前凌晨去台北市陽明山擎天崗，在野外上演活春宮，全程被陽明山公園管理局設置的監視鏡頭拍下，引起軒然大波。高男見「代誌大條」，再加上有大批媒體守候在派出所，原本答應警方前來說明，嚇得不敢出現；高男與女友神隱2日後，在本月17日自行前往北市警士林分局「報到」，派出所承辦員警也前往分局替2人製作筆錄，他們最終被警方依公然猥褻罪嫌函送法辦。

據悉，17日當天，高男先是自行前來士林分局，確認現場沒有媒體記者守候之後，向警方說明來意，隨後女友也前來。分局人員立即通知轄區山仔后派出所，派出所承辦員警趕來分局，替2人製作筆錄。

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據了解，高與女友都聲稱，根本不知道該處有設置鏡頭，事後發現兩人意外成為活春宮直播主角，事後都表示相當傻眼，相當後悔。

警方指出，本月15日凌晨，高姓男子與女友前往陽明山擎天崗上演活春宮，相關影像透過網路傳播，引起議論。警方事後調閱監視器畫面，過濾當時上下山的車輛，根據車籍資料，循線掌握當事人是高男與其女友，並循線聯繫上高。

高在電話中告訴警方，「影中人」就是他與女友，還說當天會請假、下午前去派出所說明。未料，當天下午3時，高沒如期現身，隔天也沒有向警方聯繫。

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