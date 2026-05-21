非洲豬瘟釀全台21億損失 陳姓兒子求交保挽救家庭遭駁回

梧棲洽興畜牧場爆發非洲豬瘟釀全台21億損失，陳姓兒子求交保挽救家庭遭駁回，台中地院裁定5月25日起延押2月。（資料照）

台中梧棲洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，造成全台損失與補助達21億元，陳姓父子除廚餘蒸煮上傳舊照片，還偽造化製三聯單，短少申報死亡豬隻共46頭，台中地檢署依廢棄物清理法等罪嫌將兩人起訴，仍在羈押的陳姓兒子（58歲），18日訊問時表示女兒下月出生，還要照顧年邁雙親，求法官讓他交保挽救家庭，但法官認為仍有勾串、滅證之虞，裁定5月25日起延押2月。

台中地檢署調查發現，非洲豬瘟重要防線的廚餘蒸煮，陳姓兒子為規避環保機關查核及告發，從2023年1月8日起至2025年9月30日止，長達2年8個月的時間，於每日申報時反覆上傳舊照片充作蒸煮證明，成為非洲豬瘟的破口。

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此外，去年10月10日起，發現養豬場豬隻陸續大量死亡，2人未通報疫病，僅自行以抗生素投藥處理，為避免疫情外洩影響拍賣銷售，竟謀議僅將部分死亡豬隻交由合法化製業者處理，其餘則委由不詳非法業者清除，偽造化製三聯單，短少申報死亡豬隻共46頭，台中地檢署依偽造文書、詐欺取財、廢棄物清理法等罪嫌將陳姓父子起訴。

其中，陳姓父親去年底已交保，陳姓兒子仍在羈押中，因羈押期將滿，陳男聲請停止羈押，18日法院訊問時表示，羈押後牙齒掉了3、4顆，背部也有皮膚病，女兒下個月也即將出生，加上要照顧年邁的雙親，請求法官讓他停止羈押挽救即將崩潰的家庭。

但法官認為，陳男除否認部分犯行，且恐有不詳非法廢棄物清理業者涉及本案，加上陳男與陳姓女友有刪除對話的舉動，涉案的父親也否認犯行，父子恐有勾串、滅證之虞，為確保將來審判及執行程序順利進行，並預防再犯，認為現階段仍有繼續羈押的必要，裁定自5月25日起延長羈押2個月，並繼續禁止接見、通信。

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