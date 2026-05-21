高雄補教師涉偷拍學生 AI合成泳裝照遭判刑

高雄陳姓補教師涉在補習班偷拍學生裙底未遂並違法蒐集學生照，以人工智慧（AI）合成比基尼照，法院依違反兒童及少年性剝削防制條例等、個人資料保護法分別判1年、6月及11月。（情境照）

高雄陳姓補教師涉在補習班偷拍學生裙底未遂並違法蒐集學生照，以人工智慧（AI）合成比基尼照，法院依違反兒童及少年性剝削防制條例等、個人資料保護法分別判1年、6月及11月。

根據台灣高雄地方法院判決書，陳姓男子民國112年4月起於高雄市某補習班任教，113年5月到6月在補習班內以手機偷拍學生裙底，但遭裙襬遮擋未遂；同年7、8月違法蒐集2名學生照片，並於租屋處用AI軟體將學生照與不詳女子原始圖片合成比基尼照。

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此外，陳姓男子113年到114年多次未經當時女友同意，以手機截圖或偷拍女友裸露身體隱私部位及性行為過程影像，甚至透過通訊軟體LINE傳送給友人，另於111年間在高鐵座位上與另名女子猥褻，涉公然猥褻罪。

高雄地院法官審理時認為陳姓男子身為補習班教師，應確保學生在安全環境中學習，卻為一己私慾無視少年及女性自主權利，嚴重危害被害人身心發展，審酌陳姓男子無前科，犯後除否認部分偷拍前女友性影像犯行，對其餘犯行坦承不諱，且已與1名女子達成調解，按期給付賠償；其他受害女子未達成和解。

全案審結，法院依兒童及少年福利與權益保障法、個資法及中華民國刑法妨害性隱私等，將陳姓男子所涉犯行分論併罰，其中不得易科罰金且不得易服社會勞動部分，應執行有期徒刑1年；可易服社會勞動，但不得易科罰金部分，應執行有期徒刑6月；可易科罰金部分，應執行有期徒刑11月，如易科罰金以新台幣1000元折算1天；全案仍可上訴。

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