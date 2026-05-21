首度拍賣詐欺犯罪所得泰達幣2.5萬顆 新北分署6/1拍賣室登場

承辦行政執行官以電話與新北地檢署檢察事務官聯繫，洽商拍賣事宜。（圖由新北分署提供）

法務部行政執行署新北分署今日表示，將於6月1日（星期一）上午10時，於12樓拍賣室拍賣詐欺犯被告的犯罪所得泰達幣2萬5383顆，目前市價每顆約31.5元上下，合計近80萬元，這是新北分署受檢方囑託首度拍賣虛擬貨幣。

新北分署指出，之所以拍賣這批泰達幣，是新北地檢署偵辦一起詐團涉刑法詐欺罪及違反洗錢防制法案件時，經新北市刑大向新北地院聲請准予扣押鍾姓主嫌名下存放於10個冷錢包，其中犯罪所得泰達幣共2萬5383顆。

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新北分署指出，因檢察官認所扣押的泰達幣有因扣押程序而喪失、減損價值之虞，爰依刑事訴訟法第141條規定，以命令准予拍賣後保管其價金，並於5月8日囑託新北分署代為執行；新北分署受理後，因有其急迫性，承辦行政執行官即以電話與新北檢檢察事務官密切聯繫，約2週時間即通力完成拍賣前置作業程序，定期公告拍賣，共同貫徹行政院推動「五打七安」政策。

新北分署指出，本次拍賣定有底價，底價不公開，由出價最高且達於底價者拍定。拍定人應於當日下午2時前，以現金或以本人帳戶匯款至新北分署專戶，惟拍定價金達50萬元以上者，限以匯款方式支付，經新北分署確認繳清拍賣價金後，拍定人應提供接收虛擬貨幣錢包地址及QR Code予新北分署，由新北檢及新北市刑大派人於拍賣期日到場進行點交，移轉所需手續費（即燃料費）由拍定人自行負擔。

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