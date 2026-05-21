還好救生員「撈過界」 跟「魔神仔搶人」救回老翁

老翁立於爛泥中，最後被救生員和岸上救難人員合力救回。（民眾提供）

新北市一名七十八歲老先生，跟親友團到台東森林公園步行時意外走失，全團人員找瘋了，才發現他竟然受困在公園琵琶湖和出海口之間的爛泥堆中，整個人動彈不得，還好意識清醒，園區救生員配合消防隊員，奮勇游過湖水抵達受困點，穿好救生衣將人拉回岸邊脫困，問他怎麼走到受困點，老翁說走著走著才驚覺被卡住了。

寬闊的台東森林公園琵琶湖對岸，一名穿著白色衣服的老先生，竟然就直挺挺的困在湖水和出海口之間的爛泥堆裡，不知是走累了還是困在爛泥裡無法脫困，趕到的救生員呼喊他別再動，老先生意識還清醒回覆，讓一旁等待的親友鬆了一口氣。

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由於趕到的消防隊員實在找不到對岸下切點，經和園方評估後，決定由救生員冒險下水，攜帶救生衣和魚雷浮標，在繩索拉住後，奮勇下水游到受困點。

老先生腳還能移動，扣緊救生衣後，由救生員以背拉方式下水，再由岸上消防隊員和義消將人緩慢拉回岸邊脫困。

李姓老翁和四十位親友組團環島五日遊，今天是第三天到森林公園漫步，不料，上車前妻子發現老翁找不到人，大家急壞了瘋狂找人，才發現他困在了對岸。老翁說自己也不知道為何會從出海口走到受困點，走著走著才驚覺卡住走不出來了。

救生員說，琵琶湖水深約兩公尺多，爛泥巴比較多，老先生不會游泳，但狀況還行，只要安全設備固定，人不要掙扎，救人就比較順利。園區管理員說，二十多年來，從來沒有這種受困情況，還好人平安獲救，虛驚一場。

老翁立於爛泥中，最後被救生員和岸上救難人員合力救回。（民眾提供）

老翁立於爛泥中，最後被救生員和岸上救難人員合力救回。（民眾提供）

老翁立於爛泥中，最後被救生員和岸上救難人員合力救回。（民眾提供）

老翁立於爛泥中，最後被救生員和岸上救難人員合力救回。（民眾提供）

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