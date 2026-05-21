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    密室逃脫員工SOP僅寫「6字」 洪健益批無良業者卸責、北市府事後諸葛

    2026/05/21 12:55 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員洪健益今（21）召開記者會，表示密室逃脫雇主早知道風險卻漠視結果鬧出人命。（記者蔡愷恆攝）

    台北市議員洪健益今（21）召開記者會，表示密室逃脫雇主早知道風險卻漠視結果鬧出人命。（記者蔡愷恆攝）

    日前密室逃脫員工測試「上吊」機關遭勒頸不幸身亡，北市府上週對此啟動聯合稽查。台北市議員洪健益今（21）召開記者會表示，聯合稽查並不是「大拜拜」，目前沒有任何一個單位針對機關設備在安全設計過程中，可能會生命危險項目稽查。他也呼籲市長蔣萬安，不要只忙著做秀或輔選，請真正關心台北市的工作安全。死者母親哽咽說，孩子回家都是傷痕，多次拜託她不要繼續做這份工作，希望司法能為女兒主持公道，不要讓證據消失。

    洪健益說，今日記者會不僅要替家屬發聲，也要出示多項證據，顯示悲劇早有警訊，盼檢察官能將證據列為調查過程重要依據。根據洪健益掌握資訊，公司在2024年1月28日的雲端會議記錄，就明確知道「上吊」橋段會有員工受傷，直批安全機制極度匱乏。

    他也指出，公司的「永春醫院SOP」在單人作業的受訓內容中，針對上吊橋段只寫了6個字：「務必注意安全」。這種無良業者，僅用這麼簡單的幾個字就想推卸責任。

    洪健益提到，員工在密室裡戴著面具、跪在墊子上，透過鏡子反射讓玩家看到上吊的情境。當天死者在掙扎時，居然還有玩家以為她在「盡責」扮演，這就是當時殘酷的情況。

    此外，洪健益也喊話台北市長蔣萬安，聯合稽查不是大拜拜，不是「有拜有保佑」。從事發後10日至今，市府的稽查往往只是事後諸葛，內容僅有建管、消防，卻與機關設置完全沒有關係，根本沒查到這些機關設備在設計過程中的致命風險。

    委任律師黃閎肆表示，司法是釐清真相、追究責任的最後防線，懇請台北地檢署迅速釐清真相，並儘速起訴應負責的人。目前被告尚未與家屬達成和解，且擔心被告利用通訊軟體串證或滅證，懇請檢察官採取必要措施確保公平審判。

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