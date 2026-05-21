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    休旅車左轉巷子沒在看？ 對向7旬翁急煞摔車命危

    2026/05/21 12:26 記者陸運鋒／新北報導
    王男駕駛休旅車行經新北市中和中正路時，疑未禮讓對向車直接左轉，導致77歲湯姓老翁摔車撞擊休旅車，當場失去呼吸心跳。（記者陸運鋒翻攝）

    王男駕駛休旅車行經新北市中和中正路時，疑未禮讓對向車直接左轉，導致77歲湯姓老翁摔車撞擊休旅車，當場失去呼吸心跳。（記者陸運鋒翻攝）

    王姓男子今天（21日）上午9時許駕駛休旅車，行經新北市中和中正路時，疑未禮讓對向車直接左轉巷子，導致77歲騎士湯姓老翁摔車，撞擊王男車輛，當場失去呼吸心跳，救護人員趕抵，隨即將湯翁送醫救治，經急救後恢復心跳，但仍然昏迷不醒，事故原因仍有待釐清。

    永和警分局調查，68歲王男今早駕駛休旅車，沿永和中正路往中和方向行駛，但未暫停就直接左轉中正路2巷，導致對向77歲湯姓騎士急煞後，連人帶車滑行，撞上王男駕駛的休旅車右後車輪，路過民眾見狀紛紛上前關心並報案。

    警、消趕抵現場後，發現湯翁全身多處擦挫傷，且已經沒有呼吸心跳，隨即實施CPR心肺復甦術後，緊急將其送往新店慈濟醫院搶救，經急救後已恢復心跳，但仍昏迷救治中。

    警方指出，調閱監視影像查看後，初步研判王男左轉時未讓直行車先行，將製單舉發，可處600元以上、1800元以下罰鍰，且涉及相關刑事責任，已蒐集現場及相關跡證，釐清詳細肇事原因。

    警方提醒，用路人行駛在道路上，遵守道路交通號誌、標誌及標線指示行駛，以保障自己與其他用路人安全。

    王男行駛新北永和中正路左轉中正路2巷時，導致對向77歲湯姓騎士急煞後，連人帶車滑行，撞上王男駕駛的休旅車右後車輪。（記者陸運鋒翻攝）

    王男行駛新北永和中正路左轉中正路2巷時，導致對向77歲湯姓騎士急煞後，連人帶車滑行，撞上王男駕駛的休旅車右後車輪。（記者陸運鋒翻攝）

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