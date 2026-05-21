「幼兒園之狼」毛畯珅又被判與母連帶賠100萬 累計須賠765萬

北市私立培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅性侵、猥褻46名女童。（資料照）

台北市私立培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅性侵、猥褻46名女童，法院2波判決毛男分別是28年8月、30年徒刑，前者已定讞發監，後者由二審審理中。其中一名受害孩童的家長對毛以及其母洪珮筠提出民事訴訟求償200萬元，台北地院判決毛、洪應連帶賠償100萬元。可上訴。

2023年毛畯珅被爆出對多名女童性侵及猥褻，甚至拍下影片留存，行為令人髮指。刑事部分，毛的第一波被起訴性侵、猥褻6名女童共224次，最高法院去年5月已將他判處28年8月徒刑定讞，移監服刑。

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台北地檢署第二波起訴毛男性侵、猥褻、偷拍40多名女童，台北地院一審去年9月認定他侵犯40名女童共510罪（其中2件未遂），每罪各量處8月至14年徒刑，總刑期共3552年，合併應執行30年徒刑、併科罰金5億元，上訴高等法院審理中。

至於民事部分，受害孩童的家屬紛紛對毛畯珅、洪珮筠提出求償，北院先前已經判處毛、洪分別須賠償60萬、225萬、300萬、80萬，加上本案共計應賠償765萬元。

判決指出，2023年2月至4月間，毛畯珅竟利用平時執教及代理班級導師的機會，在幼兒園1樓廁所與大廳等處，多次趁孩童如廁、便溺或假借幫忙「擦藥」之際，架設手機偷拍孩童下半身赤裸畫面。

孩童父母痛訴，孩子至今仍須定期接受兒童心理諮商治療，讓他們一家深感痛苦，並對毛、洪請求連帶賠償共200萬元精神慰撫金。本案審理過程中，毛從未到庭也沒向法院提出書狀陳述，洪則表示自己沒辦法賠償。

台北地院審酌後，認為毛所為對孩童以及孩童父母精神造成極大痛苦，而洪身為幼兒園負責人，應負連帶賠償責任，判處毛、洪應連帶賠償女童父母各50萬元，共100萬元。可上訴。

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