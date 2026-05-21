小心被當「提款機」！南投多車因1原因深夜財物被偷

李姓男子打開停在民眾家門口汽車車門，迅速鑽入車內搜刮財物。（南投警方提供）

南投地區多名民眾汽車停家門口或附近路邊，一早發現車上現金或其他財物不見，警方調閱監視器影像，發現有男子專挑深夜時段沿街拉車門，沒鎖車的就翻找車內財物，未鎖車門的汽車成了竊賊的「提款機」，南投警方查出是40歲李姓男子，在其藏匿的台中鬧區1民宅外逮捕，南投檢方聲押李男獲准。

南投市民眾有多部停在家門口或路邊的汽車，車主放在車內的現金、零錢、皮夾內鈔票不見了，過去沒有發生過這種情況，緊張的趕緊報警。

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南投警方調查發現，該名40歲李姓男子專挑深夜時段，騎著機車四處遊逛，沿路見有停放的汽車，就逐部拉車門，只要發現車門未上鎖，就動作敏捷的開啟車門，進入車內搜尋車內財物，行竊過程熟練迅速，2、30秒就可完成，把未上鎖車輛，當成自己的「深夜提款機」。

警方調閱路口監視器畫面，掌握李男行蹤，後查出他藏匿在台中市鬧區1民宅，經埋伏守候將其查緝到案，南投地檢署依加重竊盜罪嫌，向法院聲請羈押獲准。

李男拿到財物快速離開。（南投警方提供）

李男同一夜繼續找尋行竊的車輛。（南投警方提供）

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