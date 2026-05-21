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    首頁 > 社會

    雙賊偷車行搶金項鍊 高雄婦人脖上「10萬綠瑪瑙」不見了

    2026/05/21 10:43 記者黃佳琳／高雄報導
    楊姓婦人在車道出入口滑手機，竟遭兩名歹徒飛車搶走脖子上的白金項鍊。（翻攝Google）

    楊姓婦人在車道出入口滑手機，竟遭兩名歹徒飛車搶走脖子上的白金項鍊。（翻攝Google）

    前科累累的陳姓和吳姓男子缺錢花用，先偷了一輛機車後，兩人飛車在前鎮區強行奪走楊姓婦人脖子上的白金項鍊，兩人拿去銀樓變賣時，店員把項鍊上的價值10萬元「綠瑪瑙」取下還給吳男，只拿3萬8千元的金飾錢給兩人，警方循線逮人後，法官依竊盜、搶奪等罪判處兩人徒刑1年4月。

    判決指出，今年2月25日上午9點許，陳、吳兩人在捷運凱旋站2號出口附近偷了一輛機車，得手後，陳騎車載著吳在街頭搜尋作案目標。1個多小時後，兩人在前鎮區某大樓停車場出入口，見楊姓婦人將機車停在路旁低頭使用手機，陳嫌騎車接應，吳嫌則迅速下車，趁楊婦毫無防備之際，猛力伸手搶奪其脖子上戴著的白金項鍊，隨即飛車落跑。

    兩人得手後將贓車棄置，轉搭計程車前往新興區一處銀樓將白金項鍊變賣，得款現金3萬8770元並平分花用。但項鍊上原本鑲有一顆價值不菲、估計約10萬元的「綠色瑪瑙」，但在變賣過程中被銀樓店員取下還給他們，並由吳男帶走，至今未被檢警扣案。

    高雄地方法院審理時，法官認為陳、吳兩嫌正值壯年卻不思正途，乘被害人不備大膽行搶，造成被害人莫大心理恐懼，嚴重危害社會治安，考量兩人坦承犯行、機車已發還失主，但尚未與楊姓婦人達成和解或賠償，依竊盜、搶奪等罪分別判處兩人徒刑1年4月，可上訴。

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