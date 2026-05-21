海巡北投緝毒查獲3把罕見歐美制式手槍 毒蟲鬼扯：死友託管

海巡署台北查緝隊員在張男的衣櫃內搜出3把制式槍枝，奧地利 GLOCK 19 Gen4型（下）、斯洛伐克 GRAND POWER P380型（中）、美國 SIG SAUER P365型（上）。（記者林嘉東翻攝）

海巡署偵防分署台北查緝隊去年追緝毒品加工廠，掌握張姓毒蟲利用溫泉區特有的濃厚「硫磺味」為掩護，承租一間小套房作為毒品分裝據點，去年12月在他住處搜出二級毒品安非他命時，意外查獲3把罕見、來自奧地利等國外制式短槍及33顆子彈。士林地檢署日前偵結，將張男依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴。

海巡署偵防分署台北查緝隊去年12月間接獲檢舉稱，台北市北投溫泉區一處租屋套房出入份子複雜，疑似暗藏毒品分裝據點；經報請台灣士林地方檢察署檢察官指揮偵辦，與台北市警局中山分局組成專案小組，經過數月埋伏發現，承租該間套房的48歲張姓男子選在溫泉區租屋，利用當地硫磺天然氣味規避緝毒犬與警方查緝，見時機成熟，去年12月向士林地方法院聲請搜索票前往搜索。

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專案小組趁著張男開車外出時，2輛偵防車立即驅車前後包夾，堵住其去路，張嫌見前後道路全被堵死，一度瘋狂踩油門企圖衝撞逃逸，但在執法人員持槍喝令下，自知大勢已去，只好束手就擒，將張嫌押解回租屋處進行搜索，除起獲二級毒品安非他命及吸食器外，更在衣櫃內搜出3把在台灣極為罕見、具有軍警規格的國外制式短槍及33顆子彈。

槍枝經鑑驗分別為奧地利GLOCK 19 Gen4型（國際軍警經典用槍，槍身上刻有模糊的泰文字樣）、美國SIG SAUER P365型（目前為泰國皇家警察的現役配槍）、斯洛伐克 GRAND POWER P380型（常見於東歐地區的民防用途）。專案小組根據槍枝型號與槍身泰文刻印，研判這批火力強大的不法槍械，極可能是從泰國走私來台。

張嫌落網後供稱，這3把槍枝是54歲、綽號潘哥的男子所有，潘哥7年前因病過世前，交給他保管。警訊後將張男依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，士林地檢署近日偵結，將張男提起公訴。

台北查緝隊長陳佐霖強調，維護社會治安絕對採取零容忍態度，針對這批軍警特規黑槍的走私源頭，將持續「以槍追人」溯源追查，此外，呼籲市民若發現任何相關不法情事，請撥打海巡「118」免付費報案專線，共同守護國境與社會安定。

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海巡署台北查緝隊員張男的衣櫃內搜出3把制式槍枝，奧地利 GLOCK 19 Gen4型、美國 SIG SAUER P365型、斯洛伐克 GRAND POWER P380型。（記者林嘉東翻攝）

海巡署台北查緝隊員在張嫌的衣櫃內搜出3把在台灣極為罕見、具有軍警規格的國外制式短槍及33發子彈。（記者林嘉東翻攝）

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