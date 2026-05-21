頭份為恭醫院男子墜樓亡 院方聲明：非住院病患

男子在為恭紀念醫院頂樓徘徊，消防人員在地面鋪設安全氣墊，並有雲梯車現場待命救援。（消防提供）

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院昨（20）日晚間發生一名32歲男子自頂樓墜樓身亡的憾事，引發地方議論。為恭醫院今早表示，該名男子非醫院住院病人，也無醫院自殺通報相關紀錄；醫院建築及頂樓空間均設有門禁與管理機制，並依相關法規辦理，相關單位昨晚已到院掌握情形，院方也全力配合主管機關後續調查。

苗栗縣消防局昨晚6點28分接獲報案，指為恭醫院頂樓有一名男子徘徊，消防人員於6點37分抵達現場，發現該名男子持續在頂樓四處移動，由於擔心刺激對方情緒，不敢貿然靠近，只能在遠處警戒，同時在地面鋪設安全氣墊，並由雲梯車待命救援，警方也同步通知家屬到場協助安撫。

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不料，該名男子於昨晚7點50分突然墜下，過程中撞破2樓遮雨棚後重摔落地，當場失去生命徵象，經院方搶救後仍宣告不治。

為恭醫院今早發布聲明表示，針對昨（20）日晚間於醫院發生之不幸事件，醫院深表遺憾。並說明，此案發生於晚間門診時段，院方於第一時間配合消防與警政單位啟動應變機制及安全維護措施，現場由警消人員到場處置並進行後續相關作業，並同步通知家屬到場協助處理，惟最終仍不幸發生憾事。

醫院聲明並指出，經查，該名男子非醫院住院病人，亦無醫院自殺通報相關紀錄。醫院建築及頂樓空間均設有門禁與管理機制，並依相關法規辦理，相關單位昨晚已到院掌握情形，院方亦全力配合主管機關後續調查。

為恭醫院表示，醫療機構除提供醫療照護外，亦重視心理健康議題，未來將持續強化院內安全巡檢與關懷機制，並配合政府單位推動心理健康促進工作。

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