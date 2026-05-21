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    首頁 > 社會

    守護夏日紅寶石 台南玉井警啟動護果、網路識詐

    2026/05/21 10:28 記者劉婉君／台南報導
    台南芒果即將進入盛產期，玉井警分局啟動「護果專案」守護農民心血。（玉井警分局提供）

    台南芒果即將進入盛產期，玉井警分局啟動「護果專案」守護農民心血。（玉井警分局提供）

    台南芒果即將進入產季，玉井警分局啟動「護果專案」，結合警力、民防、義警與社區巡守隊，針對重點果園及果農申請區域規劃專屬巡邏路線，防範宵小竊取果農心血。

    玉井分局今天（21日）為「護果專案」舉辦誓師大會，向不法分子宣戰，將透過警民合作，執行密集巡邏、臨檢及便衣埋伏等勤務，構築嚴密防護網，全力守護農民財產安全。

    玉井分局長蘇保安建議農民在園區內裝設監視器、感應照明燈、嚇阻發報器及設立標示牌等，以嚇阻宵小入侵。另外，毗鄰的果園規劃區域自衛巡邏，由各果園人員共同不定時巡守，一旦發現可疑人、車，可即時向分局通報。

    近期常見詐騙集團運用臉書、Threads等網路社群平台，盜用他人照片假稱「產地直銷」、「販賣便宜芒果」、「低價採果」等，假貼文或一頁式廣告詐騙，分局呼籲民眾，網購優質的台南芒果應透過農會、具公信力的農產行銷平台或熟識的果農，切勿貪圖異常低價的網路推銷，若遇有疑慮的交易情事，立即撥打165反詐騙專線或110查證。

    台南芒果即將進入盛產期，玉井警分局舉行「護果專案」誓師大會，宣示守護農民心血。（玉井警分局提供）

    台南芒果即將進入盛產期，玉井警分局舉行「護果專案」誓師大會，宣示守護農民心血。（玉井警分局提供）

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