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    強風吹門反鎖......屏東婦人受困自家頂樓 警消聯手救人

    2026/05/21 09:41 記者羅欣貞／屏東報導
    九如鄉婦人受困自家頂樓。（圖由屏縣里港警分局提供）

    九如鄉婦人受困自家頂樓。（圖由屏縣里港警分局提供）

    屏東縣九如鄉一名60多歲婦人到住家頂樓整理物品，鐵門突遭強風吹掩反鎖受困，鄰居聽到呼救報警，警方到場後請鄰近住戶開啟相連通道助婦人脫困，未料婦人又因住家大門上鎖回不了家，鎖匠到場也無法開啟，最後又請消防人員攀爬進入住家幫忙開門，一番折騰總算讓婦人安全回家。

    屏東縣政府警察局里港分局九如分駐所巡佐陳正賢、警員陳亮宇接獲民眾報案，指稱九如鄉某處民宅頂樓傳出女子呼救聲，疑似遭反鎖受困後，立即趕赴現場，到場馬上聽見婦人焦急呼救聲，員警一邊安撫情緒，一邊確認位置及現場狀況，發現受困的婦人被反鎖在頂樓，身上未攜帶手機及鑰匙，只能向外呼喊求助，經員警細心查看周邊環境，發現鄰近住戶頂樓間設有相通空間，於是立即協調鄰居開啟通道，協助婦人脫困。

    不料，婦人利用鄰居家樓道順利脫困後，卻又因住家大門上鎖無法返家，經聯繫鎖匠到場後也無法開啟，警方只好再通知消防人員到場協助，由消防人員自3樓攀爬進入住處開啟大門，讓婦人平安回到家裡，圓滿完成救援任務。九如鄉長藍聰信得知消息後，也特地到場關心。

    該起事件發生在本（5）月中旬，里港警分局分局長邱逸樵今（21）日表示，民眾平時進出陽台、頂樓或住家時，應多留意門鎖狀況，避免因一時疏忽遭反鎖受困，尤其獨自在家時，更建議隨身攜帶手機，以利緊急狀況即時聯繫求援。若遇突發狀況切勿慌張，可立即向鄰居、警方或消防單位求助。

    消防人員也動員到場。（圖由屏縣里港警分局提供）

    消防人員也動員到場。（圖由屏縣里港警分局提供）

    警消合作，協助婦人順利平安回家。（圖由屏縣里港警分局提供）

    警消合作，協助婦人順利平安回家。（圖由屏縣里港警分局提供）

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