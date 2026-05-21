男誤會被叭不爽打傷人 高雄警逮人2罪送辦、最重可罰7.2萬元

林男誤會被叭竟不爽打傷閻姓女騎士。（民眾提供）

高雄市閻姓女子騎車行經鳳山區光遠、中山路口，朝前方其他車輛按喇叭提醒小心行車，不料林姓男子以為閻女針對他，不顧閻女解釋，直接出手重擊閻女，造成閻女出現頭部鈍傷併腦震盪症狀，警方循線將林男查緝到案，他竟稱被叭不爽打她一下，警訊後將他依傷害、公然侮辱等罪嫌送辦，並開出危險駕駛等2張罰單，最重可罰7.2萬元。

閻姓女子（28歲）5月19日傍晚5時許，騎機車行經鳳山區光遠路及中山路口，一度朝前方其他車輛按喇叭，提醒小心行車，突然林姓男子（47歲）以為閻女按喇叭是針對他，不斷對閻女逼車、大聲咆哮三字經，閻女向對方解釋並非對他按喇叭，沒想到林男竟暴怒出手重擊閻女頭部，隨後騎機車離去，還回頭瞄一下閻女，閻女趕緊打電話報警，目擊民眾記下車號，好心提供閻女留意。

請繼續往下閱讀...

閻女身體不適到醫院掛急診，院方診斷「頭部鈍傷併腦震盪相關症狀暈眩、噁心」，隨後前往鳳崗所報案，提出傷害及公然侮辱告訴，昨晚於網路社群po文，稱前晚迄今仍暈眩不適，還附上診斷證明書，感嘆「這個社會真的是病了」，她與對方無冤無仇，「真的非常可惡！」

警方根據閻女提供車號追查，確認是車主林姓男子所為，昨晚前往大寮區住處，將他查緝到案，林男竟稱被叭不爽打她一下，警訊後將他傷害及公然侮辱等罪嫌依法送辦，並認定林男涉有危險駕車及逼車行為，依《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款「以危險方式迫近他車」及同條第4項「危險駕駛」予以告發，合計開罰1萬2000至7萬2000元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法