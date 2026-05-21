大三班對分手強迫打「分手砲」 15年後「ME TOO」下場慘

一對大三班對2008年談分手時，男方強迫女方打「分手砲」性侵得逞，女方15年後報警提告，台中地院依強制性交罪，判處4年2月徒刑。（記者陳建志攝）

阿明（化名）和小芬（化名）原是大學班對，2008年時小芬提議分手，阿明無法接受竟在租屋處捶抽屜嗆「我要讓你在系上無法生存」，並強迫打「分手砲」，直到15年後「ME TOO」風潮興起，小芬鼓起勇氣提告，阿明雖辯稱是合意性交，但悔過書寫下的「我真的很抱歉，把強暴當成分手砲」、「非志願下侵犯告訴人的身體」成為鐵證，台中地院依強制性交罪，判處4年2月徒刑。

判決指出，阿明和小芬原是大學男女朋友，2008年1月某天，兩人在小芬台中租屋處洽談分手，阿明以手捶擊鐵製書桌的抽屜致該抽屜凹陷，並以「我要讓你在系上無法生存」恫嚇小芬，強迫打「分手砲」，小芬雖抗拒抵抗仍被性侵得逞，因當時大三忙著準備期末考，小芬沒有報案。

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直到2023年興起「ME TOO」風潮，小芬聯繫上阿明質問15年前犯下的粗暴惡行，已經結婚並有兒女的阿明原本否認，但後來坦承曾犯錯，向小芬表示要當面道歉，還自願寫下悔過書，小芬後來報警提告。

台中地院審理時，阿明坦承當年有捶桌，恫嚇「我要讓你在系上無法生存」，但否認強制性交，辯稱兩人為合意性交；辯護人也稱，本案僅小芬單一指訴，且所提的Messenger對話紀錄，不足以作為補強證據。

不過法官從兩人的對話紀錄，以及阿明寫下的悔過書，「我真的很抱歉，把強暴當成分手砲」、「我對告訴人做過但卻不自知的壞事，在這裡跟告訴人說一聲對不起」、「在告訴人非自願的狀況下發生關係侵犯告訴人的身體，更私自拿掉安全套在告訴人體內留下自己的液體」，成為犯罪鐵證。

台中地院審酌阿明為滿足自己性慾，造成小芬身心難以磨滅的恐懼與傷害，考量犯罪動機、手段、素行、犯後態度後，依強制性交罪，判處4年2月徒刑，可上訴。

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