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    6旬婦遭網戀詐騙 欲保單貸款26萬救「烏克蘭醫生」

    2026/05/21 08:42 記者黃良傑／高雄報導
    6旬婦（左）遭網戀詐騙，欲保單貸款26萬救「烏克蘭醫生」。（民眾提供）

    6旬婦（左）遭網戀詐騙，欲保單貸款26萬救「烏克蘭醫生」。（民眾提供）

    高雄60歲陳姓婦人誤中詐團圈套，網交一名自稱「烏克蘭醫生」男子，對方並以「親愛的」稱呼陳女，再誆說被指控為間諜遭扣留需律師費，並承諾若順利脫困，將帶出15條黃金來台與她共度餘生。

    陳婦信以為真，帶著保單至人壽公司欲保單貸款26萬元，幸保險公司人員機靈，懷疑是詐騙集團話術，一邊關心陳婦同時報警協助。

    新興分局今（21）日指出，前日接獲轄內某人壽分行通報，稱有一名陳姓婦人（60歲）欲以保單貸款新臺幣26萬元，且對用途說明反覆，懷疑遭遇詐騙，請求警方派員協助。

    前金所巡佐張家偉、警員張奕立獲報後立即趕往現場，經瞭解，陳婦向行員宣稱提領鉅款是為了「救出朋友」，讓在場員警腦中隨即響起警報，果真在手機內發現自稱烏克蘭醫生之人表示被指控為間諜遭扣留需要律師費，並承諾如果能順利脫困，已將全部財產共有，員警與行員聽聞後，立刻告知此為詐騙並協助封鎖。

    陳婦頓時醒悟，對警方和保險公司服務人員的機警與耐心，表達萬分感謝，直呼日後必定會更謹慎交友不會再上當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    6旬婦遭網戀詐騙。（民眾提供）

    6旬婦遭網戀詐騙。（民眾提供）

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