苗栗混凝土車轉彎支架甩出 「掃堂腿」削爛路邊轎車

混凝土壓送車於轉彎過程中，車側支撐架甩出，有如「掃堂腿」般直接撞擊路邊停放的轎車，造成轎車嚴重變形毀損。（圖由警方提供）

苗栗市蕉嶺街與文峰街口昨（20）日中午，發生混凝土壓送車與轎車碰撞交通事故，警方調查，為混凝土壓送車於轉彎過程中，車側支撐架甩出，有如「掃堂腿」般直接撞擊路邊停放的轎車，造成轎車嚴重變形毀損，幸好當時轎車車上沒人，未造成人員傷亡。混凝土壓送車駕駛無酒駕，後續依規定處理。

苗栗警分局今天表示，警分局於昨天中午12點39分許獲報，指蕉嶺街與文峰街口發生交通事故，派遣北苗派出所員警前往處置。經調查，為52歲徐姓男子駕駛混凝土壓送車由文峰街西往東左轉蕉嶺街行駛，轉彎時車體右側的油壓支撐架滑脫甩出，撞上路邊停放的一輛轎車並波及民宅鐵捲門，所幸當時轎車車上沒人，未造成人員受傷。

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警方調查，徐男無酒駕情形，後續依規定處理。警方並呼籲民眾，車輛應定期保養，行車前務必檢查車況，以免車輛故障或是機件脫落等情事，車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人之安全。

轎車嚴重變形毀損。（圖由警方提供）

轎車嚴重變形毀損。（圖由警方提供）

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