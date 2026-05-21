胞妹台中騎車摔成腦出血 董成瑜怒轟路面不平：差點被大車輾過

董成瑜胞妹18日騎車摔車重傷，董成瑜PO文指胞妹疑似路面不平導致摔車重傷。（民眾提供）

媒體人董成瑜近日在臉書指控，胞妹在18日上午騎車上班行經環中路與四平路口時，疑似路面不平導致摔車，造成腦出血、臉部及腿部嚴重撕裂傷，「當時前後4輛大車，萬一捲入前車或遭後車輾過，那就完了」，呼籲台中市政府趕快把所有路面檢查一次全部填平。

董成瑜PO文指出，警察通知家屬指因路面不平、自摔的，狀況嚴重但還有意識，另名警察則告知說監視器壞了，後來又拿出來給家屬看，一下怪說騎得太快，一下子怪為何只戴半罩式安全帽。

請繼續往下閱讀...

董成瑜指，「那時大妹正準備左轉，能有多快？天氣極好，若路面平整，再怎樣也不至於人車彈起，更不需戴全罩式安全帽。」親戚去現場拍照，看到凹凸不平的路面，也氣憤不已。

董成瑜氣憤表示，「不想凡事都扯到政治，但最基本的路面坑洞，難道不是政治」、「政治的確是數學，2026、2027或2030，誰排第一誰輪第二，都是看得到的數字，但到底有多少倒霉的市民被坑，危及生命，管理者又有沒有算過呢？還是你根本不在乎」、「呼籲台中市政府趕快把所有路面檢查一次全部填平。」

網友也PO文回應「有點碎石造成打滑，留下證據，打國賠官司」、「碎石超級澤，比水還滑」、「可以告市府吧」、「等等又會有說中央的事。」

警方調查，董姓女子（57歲）騎乘機車沿四平路北向行駛，行經事故地點時不明原因摔車，造成多處擦挫傷，經救護人員送醫救治，經酒測確認無酒駕情形，詳細肇事原因仍待交通大隊進一步鑑定釐清。

建設局也回應，北屯區環中路與四平路口鄰近台74線匝道轉彎處，且為車輛迴轉要道，大型車輛通行頻繁，路面耗損較嚴重，對於路面坑洞影響行車安全，建設局獲報後已立即派員修補，近期也將進行路面燙平，提升道路安全，對於機車騎士因路面不平而受傷，建設局除向民眾致歉，也將全力提供必要協助；同時針對全市道路也將加強巡檢，避免類似情況再發生。

不過在案情曝光後，董成瑜則把PO文刪除。

董成瑜PO文指胞妹疑似路面不平導致摔車重傷。（翻攝自threads）

董成瑜PO文指胞妹疑似路面不平導致摔車重傷。（翻攝自threads）

董成瑜PO文指胞妹疑似路面不平導致摔車重傷，要求台中市政府趕快把所有路面檢查一次全部填平。（翻攝自threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法