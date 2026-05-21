醫院復健涉拿刀械恐嚇3醫護人員 男子被判刑

童姓男子在醫院復健，涉嫌恐嚇醫護人員，被橋頭地院判罪。（記者鮑建信攝）

高市童姓男子在醫院復健時，自認受到委屈，涉嫌持美工刀、小鋤頭等物，恐嚇醫生等3名醫護人員，甚至肢體碰撞對方，被橋頭地院依違反醫療法等罪，判處易科刑2月。

判決書指出，2024年9月26日上午，被告童男在高雄榮民總醫院高齡大樓2樓關節物理治療室復健，認為實習生態度不佳，雙方發生爭執，涉嫌恫稱：「左營沒有人不認識我，小心我投訴你，讓你當不了治療師」等語。

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不久，治療師和住院醫師見狀，2人上前了解、勸阻，竟遭肢體碰撞，童男甚至自隨身包取出小鋤頭及美工刀作勢恐嚇，並恫稱：「今天拿這個來只是小CASE而已，信不信我可以拿砍刀或是柴刀來」等語。案經醫院報警後，員警抵達現場，查扣美工刀等物，依涉嫌違反醫療法移送橋頭地檢署偵查、起訴。

承辦法官開庭調查，審酌童男犯行，但未取得被害人諒解，及其身心狀況等情節，依妨害醫事人員執行醫療業務罪、刑法恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑2月，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

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