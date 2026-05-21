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    二度偷拍女學生裙底被逮 清大高材生辯稱「窺視症」被判刑

    2026/05/21 06:17 記者蔡彰盛／新竹報導
    清大高材生緩刑期間再拍女學生裙底被判刑。示意圖。（資料照）

    清大高材生緩刑期間再拍女學生裙底被判刑。示意圖。（資料照）

    國立清華大學資訊工程學系姚姓學生112年在台北車站偷拍高中少女裙底，被判刑1年10月、緩刑5年後，竟於去年5月再度於清大圖書館偷拍女學生裙底，他雖聲稱自己患有窺視症精神疾病，新竹地院認為他在緩刑期間仍未記取教訓二度犯案，應予譴責，再依偷拍罪判刑。

    法官調查，去年5月28日晚間9點多，姚男在國立清華大學圖書館5樓自習區座位處，見女學生身著短裙，竟以手機竊錄大腿至裙底影像。經女學生察覺有異，與其友人詢問並檢視姚男手機，報警處理查得上情。

    法官調查，姚男先前於112年8月23日晚間8點多，在台北車站見1名身著高中制服少女，即尾隨開啟手機錄影功能，以拍攝鏡頭朝上方式置於袋中，再靠近少女裙底而朝上偷拍，當場經路人察覺並告知少女。

    案經台北地院判刑1年10月，緩刑5年確定，姚男卻猶在緩刑期間再度偷拍，顯然未因先前審理程序知所教訓，所為實有不該，自應予譴責。

    事後姚男雖請求與被害人調解，然被害人於偵查時已表明無調解意願，姚男雖聲稱患有窺視症精神疾病，新竹地院仍依無故攝錄他人性影像罪判刑3月。

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