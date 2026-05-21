國道後車鬼擠上前 法院判追撞無肇責

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鄧姓駕駛夜間在國道開車變換車道，卻遭違規硬擠上前的林姓駕駛切入前方，導致他閃避不及撞上。檢察官依過失傷害起訴，高等法院台南分院依信賴保護原則，案發全程不到２秒，鄧男根本來不及煞車、無肇事責任，駁回上訴維持無罪確定。

2024年12月晚間，鄧男開車行駛在國道內側車道，確認安全後、車頭右偏，準備變換至中間車道。不料，原本在右後方外側車道的林男，未依規禮讓左前方已在變換車道的鄧男，反而重踩油門加速。林男仗著車速，硬從外側車道往左斜切，企圖在兩車間的極小空隙中鑽車縫超車。

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在林男違規強行切入中間車道的過程中，檢察官主張鄧男未保持安全距離，並質疑沒打方向燈，所以才追撞林男，法官勘驗畫面發現，從林男硬擠到發生碰撞，全程不到兩秒鐘，鄧男煞車不及，車頭直接撞上林男左後車門，因此判處無罪，檢方不服一審無罪判決並提起上訴。

高等法院台南分院審理強調，肇責判定不能只看誰撞誰。法庭認為，鄧男正常變換車道，依法享有信賴保護原則，有權相信他人會守法。他無法預料林男會極端硬擠，既然沒反應時間，就無過失可言，針對方向燈爭議，基於罪疑唯輕原則無法認定違規。院方最終駁回上訴，維持一審無罪。

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