為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彰化地院驚魂！男攜槍彈闖法院 檢方裁定3萬交保

    2026/05/21 05:57 記者陳冠備／彰化報導
    黃姓男子（右）昨日前往彰化地院出席調解庭，被發現攜帶槍枝。警方到場依照現行犯逮捕，檢方複訊後裁定3萬元交保。（民眾提供）

    黃姓男子（右）昨日前往彰化地院出席調解庭，被發現攜帶槍枝。警方到場依照現行犯逮捕，檢方複訊後裁定3萬元交保。（民眾提供）

    彰化地方法院昨（20）日上午驚傳男子攜槍進法院事件。56歲黃姓男子前往法院出席調解庭，未料通過安檢門時警鈴大作，法警進一步檢查其隨身背包，當場查獲1把疑似手槍及2顆子彈，現場人員一度嚇壞。警方獲報到場後，立即依現行犯將黃男逮捕，訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及恐嚇等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方複訊，裁定3萬元交保。

    據了解，黃男昨日上午到彰化地院，代替親戚出席調解程序，進入法院時通過安檢感應門，法警發現其背包內有異常物品，立即依程序攔查，結果在包內查獲一把手槍及2顆子彈，第一時間先行留置相關物品，並通報警方到場處理。

    警方表示，黃男供稱，該槍枝只是「假槍」，平時放在包包內忘記取出，因急著出門才誤帶進法院。不過警方檢視後發現，該槍枝內含彈匣，並附有2顆子彈，外觀疑似模擬槍枝，因此將他逮捕送辦。

    檢方表示，後續將釐清槍枝及子彈是否具殺傷力，並追查黃男攜帶槍彈進入法院的真正動機。訊後裁定3萬元交保，全案持續偵辦中。

    警方檢視該槍枝內含彈匣，並附有2顆子彈，外觀疑似模擬槍枝。（警方提供）

    警方檢視該槍枝內含彈匣，並附有2顆子彈，外觀疑似模擬槍枝。（警方提供）

    彰化地方法院昨（20）日上午驚傳男子攜槍進法院事件，幸好虛驚一場。（記者陳冠備攝）

    彰化地方法院昨（20）日上午驚傳男子攜槍進法院事件，幸好虛驚一場。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播