彰化地院驚魂！男攜槍彈闖法院 檢方裁定3萬交保

黃姓男子（右）昨日前往彰化地院出席調解庭，被發現攜帶槍枝。警方到場依照現行犯逮捕，檢方複訊後裁定3萬元交保。（民眾提供）

彰化地方法院昨（20）日上午驚傳男子攜槍進法院事件。56歲黃姓男子前往法院出席調解庭，未料通過安檢門時警鈴大作，法警進一步檢查其隨身背包，當場查獲1把疑似手槍及2顆子彈，現場人員一度嚇壞。警方獲報到場後，立即依現行犯將黃男逮捕，訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及恐嚇等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方複訊，裁定3萬元交保。

據了解，黃男昨日上午到彰化地院，代替親戚出席調解程序，進入法院時通過安檢感應門，法警發現其背包內有異常物品，立即依程序攔查，結果在包內查獲一把手槍及2顆子彈，第一時間先行留置相關物品，並通報警方到場處理。

請繼續往下閱讀...

警方表示，黃男供稱，該槍枝只是「假槍」，平時放在包包內忘記取出，因急著出門才誤帶進法院。不過警方檢視後發現，該槍枝內含彈匣，並附有2顆子彈，外觀疑似模擬槍枝，因此將他逮捕送辦。

檢方表示，後續將釐清槍枝及子彈是否具殺傷力，並追查黃男攜帶槍彈進入法院的真正動機。訊後裁定3萬元交保，全案持續偵辦中。

警方檢視該槍枝內含彈匣，並附有2顆子彈，外觀疑似模擬槍枝。（警方提供）

彰化地方法院昨（20）日上午驚傳男子攜槍進法院事件，幸好虛驚一場。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法