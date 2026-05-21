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    首頁 > 社會

    別人恐嚇她錄影！女辯「等男友太無聊」獲無罪

    2026/05/21 06:01 記者王捷／台南報導
    莊男夥同蘇男恐嚇前同事簽本票，搭便車的劉女自稱等男友，因太無聊才錄影，因未拍到關鍵恐嚇畫面，獲判無罪。（記者王捷攝）

    莊男夥同蘇男恐嚇前同事簽本票，搭便車的劉女自稱等男友，因太無聊才錄影，因未拍到關鍵恐嚇畫面，獲判無罪。（記者王捷攝）

    莊姓、蘇姓男子脅迫蕭姓被害人簽下本票，在旁錄影的劉姓女子也遭起訴恐嚇。台南地方法院審理後，採信劉女是在等男友時無聊隨手錄影的說法，未參與犯案，判無罪。

    去年7月，莊男覺得蕭男造成他失業，與蘇男前往蕭男的工作地點理論，車上還載著搭便車要去找男友的劉女。莊、蘇兩人恐嚇蕭男心簽下3張面額各6萬元的本票，不處理就叫小弟押人。為掩飾犯行，莊男親自拿手機逼蕭男對鏡頭宣稱未遭脅迫，莊男與蘇男犯行明確，南院依恐嚇取財罪各判6個月。

    檢方偵辦時，將在場錄影的劉女視為共同正犯起訴。但法庭勘驗影像檔案發現，劉女手機僅錄下雙方爭執的前半段，並未錄到逼簽本票的關鍵畫面。真正要求被害人對著鏡頭承認欠債、錄下逼簽畫面的，其實是莊男本人的手機。這項客觀證據，成為法官釐清劉女是否有涉案的轉折。

    劉女供稱，當天搭莊男便車前往現場等男友，因無聊才隨意拍攝，當男友騎車抵達後，劉女便結束錄影，跟著男友離開衝突現場去工地找人，法官據此採信她未參與共謀。

    法庭指出，認定共同正犯須有積極證據證明被告間有行為分擔，不能僅憑在場錄影就推斷具備犯罪意圖，以無罪推定原則，判劉女無罪。

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