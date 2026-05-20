520遇死劫！台東夫妻機車雙載買晚餐 快到家撞路邊停車雙亡

葉姓男子駕駛普重機載張姓妻子沿台9線南往北行駛外側車道，不明原因自撞施姓男子停放路肩自小客貨車左車尾。（警方提供）

520這天成了台東南迴一對夫妻的喪命日！台東縣大武鄉台9線南迴公路416公里處、大鳥橋頭，今晚7時許發生嚴重車禍，一對年約60、70歲夫妻從附近夜市買了晚餐準備回家吃，想不到卻一頭撞上路邊停放自小客貨車，2人當場失去生命跡象，送醫不久即宣告死亡。

警方調查，葉姓男子（年約69歲）駕駛普重機載張姓妻子（年約58歲），沿台9線南往北行駛外側車道，不明原因自撞施姓男子（年約30歲）停放路肩自小客貨車左車尾，2人倒地失去生命跡象。

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附近村落居民聞聲前往查看，大批村民也出動前往協助，這才發現是村裡的夫妻檔，但送醫不久即告急救無效。

就急救現場民眾所言，葉男平時在文健站擔任志工，今天與妻子到附近的夜市買晚餐，正打算回家一起享用，想不到離村落剩下200公尺就意外身故，晚餐還掛在車上，2人雙雙離世令人唏噓。

由於現場並無明顯照明，小貨車是電信業者委外商，雖在車旁放置三角錐，車輛也的確停靠路肩，但是否完全符合規則仍待警方查明；而死者疑似沒有煞車、一頭撞上，也待警方進一步釐清。

被撞自小客貨車尾部凹陷。（警方提供）

夫妻兩人倒地，經急救仍告死亡。（民眾提供）

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