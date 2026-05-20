南迴公路機車撞路邊停放汽車 騎士夫妻命危

南迴公路大鳥段晚間機車撞路邊汽庫，兩人命危。（台東消防局提供）

台東縣大武鄉台9線南迴公路416公里處，於今日晚間7點多發生一起嚴重的雙載機車奪命車禍。居住在大鳥村的一對年約50歲葉姓夫妻，騎乘機車外出時，疑似不慎猛烈撞擊停放在路邊的箱型工程車。由於撞擊力道巨大，夫妻雙雙當場重傷倒臥路面，當場失去呼吸心跳（OHCA），情況十分危急，均送醫搶救。

台東縣消防局在接獲警察局110轉報後，隨即由大武分隊長董承瑜帶隊，緊急派遣大武、大溪及達仁分隊共4車9人趕往現場救援。消防人員於晚間7時21分抵達時，確認兩名傷者皆已陷入昏迷且無生命徵象，隨即展開靈魂搶救。隨後，大武救護車於19時28分將男性傷者緊急送往台東馬偕紀念醫院急救，達仁救護車則於19時37分將女性傷者送往大武急救站全力搶救。

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這起突如其來的噩耗傳回大鳥村部落後，讓當地許多族人感到震驚與悲痛。目前警方已針對現場進行採證，至於詳細的事故發生原因及肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

南迴公路大鳥段晚間機車撞路邊汽庫，兩人命危。（台東消防局提供）

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