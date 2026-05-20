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    彰化48歲男疑落圳失蹤逾24小時 警消出動無人機、救生艇搜尋

    2026/05/20 20:56 記者陳冠備／彰化報導
    彰化二林莿仔埤圳，傳出民眾落水意外，消防隊獲報，派員前往搜救。（彰化縣消防局提供）

    彰化二林莿仔埤圳，傳出民眾落水意外，消防隊獲報，派員前往搜救。（彰化縣消防局提供）

    彰化縣二林鎮今（20）日傳出疑似溺水失蹤案件，一名48歲廖姓男子昨晚7時許失聯，因最後出現地點鄰近莿仔埤圳，家屬擔心他不慎落水，緊急向警方報案協尋。消防局今日接獲轉報後，立即出動救生艇、無人機及消防人員沿圳道展開地毯式搜索，但截至傍晚仍未發現男子蹤影，家屬暫時同意停止搜索，若有新線索再通知消防隊協助。

    消防局表示，今日上午11時34分獲報，立即派遣二林、竹塘分隊隨即出動消防車、救護車、救生艇、無人機及消防人員9人、義消2人前往搜尋。搜救人員抵達後關閉上游水門，當時圳道水深約30公分、寬約4公尺，消防人員沿莿仔埤圳兩岸來回巡查，並派遣2架無人機從空中搜索，同時由警方調閱周邊監視器畫面，希望掌握男子行蹤。

    不過警方調查後，監視器並未拍到廖男身影，也無民眾目擊落水情形，現場搜索至下午仍無所獲。消防局指出，由於缺乏明確落水證據，下午近5時向家屬說明搜索範圍與勤務內容後，家屬同意暫停搜索，後續若有新事證將再擴大協尋。

    消防人員沿莿仔埤圳兩岸來回巡查，並派遣2架無人機從空中搜索，均未發現失蹤男子身影。（彰化縣消防局提供）

    消防人員沿莿仔埤圳兩岸來回巡查，並派遣2架無人機從空中搜索，均未發現失蹤男子身影。（彰化縣消防局提供）

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