國民法官還沒審…台中男酒駕撞死老婦被起訴 1個月後也過世

台中一名陳姓男子今年元旦酒駕撞死老婦人，遭起訴本應由國民法官法庭進行審判，沒想到陳男起訴1個月後也死亡，台中地院裁定不行國民參審。（記者陳建志攝）

台中陳姓男子，今年1月酒後騎車撞死徒步的陳姓老婦人，陳男今年3月24日遭台中地檢署依酒駕致死罪起訴，依法應由國民法官法庭進行審判，不料起訴才1個多月，陳男卻在今年4月27日死亡，台中地院近日以被告已死亡，裁判對象已不存在，裁定不行國民參與審判。

這名陳姓男子今年1月1日酒後騎車行經台中烏日區，未注意陳姓婦人過馬路撞上，陳婦重摔倒地，頭部外傷、顱內出血及顱骨骨折，送醫急救仍不治，陳男酒測超標依公共危險罪送辦，台中地檢署在3月24日將他起訴，並在4月13日繫屬台中地院，原本應由國民法官法庭進行審判，沒想到陳男在4月27日死亡。

請繼續往下閱讀...

台中地檢署檢察官認為，陳男已死，若組成國民法官法庭進行審判，顯然耗費資源而不適當，依國民法官法第6條第1項第5款規定，聲請裁定不行國民參與審判。

台中地院認為，被告既已死亡，法院裁判的對象已不存在，在此情況下，已無從藉由國民參與審判彰顯該制度審判價值的重要意義，且被害人家屬也具狀表示因被告病故，請本院諭知公訴不受理判決。

台中地院認為，本件確有事實足認行國民參與審判顯不適當的情形，檢方聲請有理由，裁定不行國民參審。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法