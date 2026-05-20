金門「陳顯墓」遭破壞11天破案 修復11天完工

金門623年歷史的縣定古蹟「陳顯墓」搶修完工，縣長陳福海（中）率陳氏族人舉行謝天儀式。（記者吳正庭攝）

金門623年歷史的縣定古蹟「陳顯墓」日前遭人挖掘破壞，檢警11天逮到元凶，縣文化局迅即啟動緊急搶修機制，秉持修舊如舊原則，11天完工，今天舉行謝天儀式。

4月6日，時值清明，金門縣下坑六郎公派下陳氏宗親依例前往位於金湖鎮後園南側濱海處的陳顯墓掃墓、祭祖；族人卻驚見墓穴上方的「墓龜」外層，遭嚴重破壞，硬是被敲開1個大洞；縣文化局派員實勘，發現破壞者向下開挖，因堅硬的石板受阻，幸好初判沒有破壞到墓室。

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陳顯墓墓體除具明代墓葬特色，也因特殊地理位置與風水格局，被民間視為金門「4大風水」名穴之1，具有高度歷史、文化與民俗意涵。消息傳出，地方嘩然，600多年祖墓遭無情破壞，族人更是痛心疾首，飆罵「缺德」，盼警方快快揪出元凶。縣長陳福海案發次日專程至墓前與陳氏族人共同祈求早日破案。

據傳，陳氏族人這一拜，讓檢警專案小組進度有如「神助」，不久即鎖定人在台灣彰化的李姓嫌犯，4月17日破案。陳福海於謝天儀式後也說，那天上香一拜，警方很快就傳出好消息。

金門縣文化局表示，為避免損害擴大，以小額採購找到在地具古蹟古墓修繕專業經驗的嘉錦營造有限公司辦理墓塚修復工程，4月20日進場施工、5月1日順利完工，5月20辦理謝天儀式，感謝施工期間平安順利。

修復工程由許嘉怡、許逸俊父子聯手，先於墓室上方進行三合土（土、白灰、沙）回填至墓龜石塊下方約5公分處，預留高度是為後續黏結層預留施作空間，確保石塊嵌入後能與原墓龜輪廓齊平；現場留下的石板，也剛好順利拼接完成原有「墓龜」的圖樣。

金門縣下坑六郎公派下陳氏宗親會總會理事長陳滄江說，陳顯墓遭嚴重破壞，固然令族人感到震撼與氣憤，但能藉由此事件，讓縣府因此啟動對全縣具文資身分的古墓加強整理及巡查工作，對整個事件有更正面的意義。

縣長陳福海強調，此次事件除凸顯文化資產保存的重要性，也提醒古蹟巡護與安全管理工作仍須持續強化。

金門陳顯墓日前遭破壞的模樣。（記者吳正庭攝）

金門陳顯墓由縣文化局啟動緊急搶修機制，十一天修復完工。（許逸俊提供）

金門縣下坑六郎公派下陳氏宗親會總會理事長陳滄江（中）率陳氏族人舉行謝天儀式。（記者吳正庭攝）

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