退休金縮水！台電苗栗區處排除「加給」結算 二審判補發9員工116萬

台中高分院判台電須補發9名員工共116萬餘元退休金差額。（資料照）

台灣電力公司苗栗區營業處9名線路裝修員，不滿公司辦理勞退舊制年資結清時，未將每月固定領取「司機加給」及「領班加給」納入平均工資計算，導致退休金變相縮水，憤而集體提告，台中高分院認定台電以內部政策排除加給計算，已低於勞動基準法保障最低標準，損及勞工權益，判台電須補發9人共116萬餘元退休金差額，全案確定。

判決指出，賴姓員工等7人長期兼任工程車駕駛與保養工作，由於單位並未編制專職司機，因此除原本工作外，還必須負擔開車載運器材、人員等額外任務，台電也按月固定發放「司機加給」；另有黃姓等2名員工兼任領班職務，每月固定領有「領班加給」。

請繼續往下閱讀...

然而，台電在2020年7月辦理勞退舊制年資結清時，卻將這2筆加給排除在平均工資之外，導致退休金計算金額明顯減少，9名員工認為，公司長年固定發放相關加給，本質上就是勞務對價，卻被刻意排除，等同變相少發退休金，因此集體提告追討差額。

台電則抗辯，公司屬國營事業，薪資與福利制度均依行政院及經濟部規範辦理，相關作業手冊已將司機、領班加給列為「恩惠性給與」，不屬經常性薪資，自然不能納入退休金計算；此外，員工當年已簽署年資結清協議，如今再提告，違反誠信原則。

台中高分院審理指出，勞基法保障勞工最低勞動條件，只要屬於勞工提供勞務後，制度上固定、經常取得的報酬，不論名稱為何，本質上都屬工資，自應列入平均工資計算，最終依員工結清前年資期間的加給平均額重新核算，判決台電須補發9人各10萬餘元至16萬餘元不等，總計116萬4596元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法