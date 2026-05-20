地方選舉開打！這區曾爆餐會、贈禮賄選 北檢點名「防4大干擾」

王俊力於會中強調，萬華區過去地方選舉曾發生多起賄選案件，查察機關應深入社區加強情資佈建與蒐報。（台北地檢署提供）

因應地方公職人員選舉將屆，台北地檢署持續啟動查賄部署，檢察長王俊力今率隊赴萬華分局召開選舉查察座談，要求檢警建立縱向及橫向聯繫機制，強化情資蒐報與查核能量，並針對境外勢力介選、假訊息及選舉賭盤等妨害選舉態樣提前布防。他並強調，應落實法務部嚴查賄選及暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息干擾及阻斷境外勢力介選四大重點工作。

北檢分析，萬華區為台北市開發最早區域之一，北萬華為西門町商圈等商業娛樂核心，南萬華則以住宅及文教區為主；回顧2018年、2022年地方選舉及2024年總統立委選舉查察案件，轄內曾發生餐會、贈禮等賄選案件，以及選舉賭盤、選舉暴力、黑函與假訊息等妨害選舉情形。

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北檢指出，王俊力檢察長今日偕同選舉查察執行秘書、主任檢察官李仲仁，分區督導主任檢察官曾揚嶺及檢察官李堯樺，前往萬華分局督導選舉查察準備工作；此次座談由北市警局副局長張素菱率相關主管與會，萬華分局長陳勇華及轄內9個派出所主管也共同參與，針對轄區選情及查賄部署進行討論。

會中除由萬華分局報告轄區選情外，檢察官李堯樺也分享查賄實務經驗與技巧，並針對近年境外勢力介選態樣及查緝重點進行說明，另與第一線員警就妨害選舉案件偵辦困境交換意見，盼藉此凝聚查察共識、強化團隊合作。

王俊力強調，萬華區過去地方選舉曾發生多起賄選案件，查察機關應深入社區加強情資佈建與蒐報，尤其須嚴防地方選舉常見的結構性賄選模式，提前規劃查緝與宣導作為，避免不法行為影響選舉公平。

檢察長王俊力今偕同選舉查察執行秘書、主任檢察官李仲仁，分區督導主任檢察官曾揚嶺前往萬華分局督導選舉查察準備工作。（台北地檢署提供）

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