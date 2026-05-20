暈船「黃昏之戀」！宜蘭婦險噴60萬元養老金 警埋伏逮女車手

王姓女車手遭警方逮捕。（宜蘭警分局提供）

宜蘭一名66歲退休婦人「阿霞」（化名），原想透過網路交友譜出一段浪漫「黃昏之戀」，未料遇上「愛情騙子」，在甜言蜜語攻勢下，先遭騙走新台幣20萬元，隨後又被以「投資需求」索要60萬元，對方獅子大開口讓阿霞徹底夢碎驚覺受騙，因不敢讓家人知道，只好偷偷向宜蘭警分局求助，警方趁雙方面交時，當場逮捕取款女車手，成功保住婦人剩餘老本。

警方日前接獲詐欺面交情資，指稱轄內一名退休婦人深陷網路交友陷阱，並與詐騙集團約定16日中午，在員山鄉一帶面交60萬元現金；警方立即成立專案小組，提前趕赴現場周邊埋伏監控。

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來自新北市的48歲王姓女車手依約現身，正當她準備向阿霞拿取60萬元現金時，埋伏在旁的員警見時機成熟，隨即一擁而上將她壓制逮捕。警方於現場不僅成功攔阻婦人差點遭騙的60萬元退休金，並當場查扣不法所得贓款及犯案用手機1支。

落網的王姓女車手稱，自己透過「Threads（脆）」找到打工機會後，依循指示大老遠跑到宜蘭取款，未料錢還沒拿到，就被警方逮個正著，王女被依違反「洗錢防制法」及「刑法」詐欺等罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押獲准。

警方呼籲，詐騙集團常利用網路交友軟體假意交往，再假借各類「投資」、「急用」等名義誘騙民眾交付財物，若遇素未謀面的網友，要求面交現金或匯款之可疑狀況，務必保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案求證，以免落入詐騙陷阱，賠上畢生積蓄。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方埋伏當場逮捕面交取款的王姓女車手。（宜蘭警分局提供）

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