「違規大戶」無照駕駛左轉撞機車 騎士上班遇橫禍傷重不治

黃男無照駕駛租賃車直接撞上機車。（記者姚岳宏翻攝）

台北市中山區昨天上午發生1起死亡車禍，47歲黃姓男子無照駕駛租賃小客車，行經吉林路與長春路口準備左轉時，猛烈撞擊對向直行的46歲許姓機車騎士，許男當場失去呼吸心跳，雖緊急送往馬偕醫院搶救，下午1時許仍告不治，肇事黃男酒測及毒品篩檢均為陰性，警詢後依過失致死罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方查出肇事的黃姓男子是違規大戶，過去10年間累積超過40筆交通違規紀錄，包含超速、闖紅燈及違規變換車道等，平均每3個月就會違規1次，離譜的是，黃男駕照才剛在今年2月因吊扣期間又違規駕駛遭吊銷，這次警方再製單舉發，並對其租賃車輛執行扣牌與扣車處分。

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昨上午8時23分左右，黃男從桃園租車前往中山區尋找友人，他沿著長春路由西往東方向行駛，左轉吉林路時，疑未注意對向車況，與沿長春路東往西直行的許姓騎士發生碰撞，強大的撞擊力道導致小客車頭毀損，機車左側車身嚴重受創，許男更被人車擊飛倒地。

警方接獲報案後趕抵現場，黃男警詢時辯稱轉彎當下，以為前方無車，沒料到機車突然出現，導致他反應不及而肇事；許男家屬接獲噩耗悲痛萬分，表示許男當天早上從汐止騎車出發，目的地是新生北路公司，沒想到在即將抵達上班地點前遭遇橫禍。警方呼籲，行經路口轉彎務必減速慢行，並優先禮讓直行車輛，確保用路安全。

許男騎機車即將抵達上班地點，卻遭遇橫禍。（記者姚岳宏翻攝）

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