新北拖吊蟑螂案移審 「小崔」徒弟蔡尚璁20萬交保

「小崔拖吊」負責人崔博翔的徒弟蔡尚璁（戴藍色口罩者）、許峯頤（戴黑色口罩者）被依違反組織犯罪等罪起訴。（資料照）

「小崔拖吊」負責人崔博翔的徒弟蔡尚璁、許峯頤，涉自立門戶組拖吊蟑螂犯罪集團，利用消費者出車禍或故障時，傳送篇幅極長、內容繁複的高額報價單，以此隱瞞報價引誘被害者回覆同意，等抵達目的地再索取高額拖吊費，共有6人受害，不法所得18萬餘元，新北地檢署上週依違反組織犯罪、詐欺犯罪危害防制條例、刑法加重詐欺等罪嫌起訴蔡、許等8人，全案今移審後，新北地院裁定在押中的蔡20萬元交保、許10萬元交保，均限制住居。

檢警調查，許、蔡之前就曾向消費者索取超出慣例的報酬而被告，但因各地檢署認屬民事糾紛而不起訴，遂食髓知味於2024年離職成立宇生、騰至兩家企業社，於網路大量投放關鍵字廣告，待民眾因車輛故障或事故聯繫時，要求消費者加LINE聯繫，傳送篇幅極長、內容繁複的高額報價單，利用消費者處於急迫焦慮的情境，誘使倉促回覆同意。

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檢警調查，集團等到拖吊完成後才告知高額費用，若被害人拒絕，即恫嚇「強行扣車、車輛將遭變賣或報廢」等，並派遣「業務、法務」到場施壓、包圍、滋擾；集團從去年一月起橫行於新北各地向消費者索取金額從4萬元至10萬元不等費用，有5名被害者因而支付12000元至7萬元不等金額。

檢警還發現，有被害者找蔡拖吊短短650公尺，就遭索取9萬餘元費用，支付7萬元才脫身；另名被害者從烏來拖吊至新店中興路一段，遭索取10萬餘元，汽車維修廠老闆路見不平出面制止，卻遭恫稱：「我知道你的店開在這裡，你最好不要管」。

檢察官王雪鴻指揮新北市刑大偵破此案，認為蔡、許等人犯罪手法具有計畫性、組織性，且被害人數甚多，嚴重危害社會交易秩序及民眾對道路救援服務的信賴，考量許認罪，求刑1年10月，蔡辯稱：「我報的費用不貴，是客人要殺價」不知悔改，蔡犯後態度惡劣，就詐防條例部分求刑6年2月、組織犯罪求刑3年10月，其餘6人分別擔任拖吊司機、助手及收帳人員，請法院量處適當刑度。

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