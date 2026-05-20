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    騙走180萬還不夠！詐團再要150萬 板橋警逮「120歲」車手搭檔

    2026/05/20 17:40 記者徐聖倫／新北報導
    埋伏的員警一擁而上將車手逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    埋伏的員警一擁而上將車手逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    55歲蘇姓女子日前接獲詐騙集團電話，對方自稱司法人員，恐嚇其涉及刑事案件，必須「監管帳戶」並查扣資金。蘇女落入圈套，在短短4天內面交4次，慘賠180萬元，沒想到詐團食髓知味，今日再度索要150萬元，板橋警方接獲報案後迅速部署，在漢生東路一帶當街埋伏，成功將60歲張姓女車手及57歲陳姓收水手一舉擒獲。

    ​據了解，蘇女是在本月12日接到詐團來電，由於對方語氣嚴厲，蘇女慌張下不疑有他，12日至15日間，依指示在板橋各地分批交付大筆現款，等到積蓄被榨乾180萬後，才驚覺自己遇到詐騙，急忙向警方求助。

    ​板橋警分局接獲報案，得知詐團食髓知味、再度獅子大開口要求面交150萬元款項，便決定請蘇女配合「釣魚」，與對方相約在漢生東路某處交款。

    ​今天下午2時許，車手張婦現身取款，在一旁負責接應收水手陳男隨後現蹤。埋伏已久的精銳警力見時機成熟，立刻一擁而上將2人壓制逮捕，當場查扣手機及不法所得，這對年過半百的「高齡車手搭檔」只能當街就擒。

    ​警方表示，陳、張2嫌落網後承認受僱於詐團，但集團詳細背景則稱不知，警詢後依詐欺罪嫌將2人移送法辦，並將持續溯源追查幕後的詐騙集團核心。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    板橋警方接獲報案後迅速部署，在漢生東路一帶當街埋伏，成功擒獲60歲張姓女車手。（記者徐聖倫翻攝）

    板橋警方接獲報案後迅速部署，在漢生東路一帶當街埋伏，成功擒獲60歲張姓女車手。（記者徐聖倫翻攝）

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