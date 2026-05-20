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    首頁 > 社會

    開南學生質疑歌唱比賽綁成績連續tag老師 挨告誹謗與恐嚇

    2026/05/20 17:36 記者周敏鴻／桃園報導
    開南大學李姓學生質疑雙語中心的班級歌唱比賽活動綁定學期成績，引爆師生衝突。（記者周敏鴻攝）

    開南大學李姓學生質疑雙語中心的班級歌唱比賽活動綁定學期成績，引爆師生衝突。（記者周敏鴻攝）

    桃園市開南大學李姓學生投訴，去年11月間，他針對學校雙語中心的班級歌唱比賽活動綁定學期成績，在課程群組中提出質疑，卻被踢出群組，私訊林姓老師詢問而挨告恐嚇與誹謗。學校說，事件發生在週六，李姓學生連續數日tag林姓老師「當事人不要躲」，致林姓老師認為李姓學生的言語口氣差、甚至心生恐懼，決定提告。

    李姓學生說，去年11月間，學校雙語中心於課程群組中宣導班級歌唱比賽活動，雖言明學生可選擇是否參加，但不參加將失去10％學期成績；活動名義上是「自由參加」，實際上卻綁定學期成績，對學生而言，就是壓力，所以他在群組中提出意見：「這是大學，不是小學！」、「你的班級是你的班級，與其他課程何關！」

    當晚李姓學生就被踢出群組，他說，群組是課程資訊的通知管道，被踢出群組會害他權益受損，於是他私訊林姓老師詢問：「妳星期一給我個解釋，要不然我們校長室見！」豈料林姓老師未進一步與他溝通，還對他提出誹謗與恐嚇告訴。

    學校說，針對李姓學生、林姓老師的雙方權益，學校都依教育部相關規範、校內學生申訴及獎懲等相關辦法與程序辦理，也積極保障學生陳述意見與相關救濟權利；因李姓學生與林姓老師的爭議細節已進入司法程序，基於校方基於尊重兩造當事人的權益與程序進行，對於個別言論內容不予評論。

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