侵吞馬英九競選經費1800萬 卓伯源胞弟卓伯仲獲准假釋

卓伯仲今年5月5日獲法務部矯正署核准假釋，台中高分院也裁定，卓於假釋期間付保護管束。（資料照）

前彰化縣長卓伯源胞弟卓伯仲，因侵占前總統馬英九、吳敦義2012年正副總統選舉彰化競選總部經費1800萬餘元，另涉台灣燈會洩密案，合併遭判應執行有期徒刑3年2月定讞，卓伯仲入監服刑後，已於今年5月5日獲法務部矯正署核准假釋，台中高分院也裁定，卓於假釋期間付保護管束。

全案源於2012年總統大選期間，卓伯仲擔任馬吳彰化競選總部執行總幹事，負責掌管輔選經費，卻遭檢警查出涉嫌挪用1000萬元競選資金，替友人公司周轉；此外，他還涉嫌以虛構文宣印製方式，持不實發票核銷800萬餘元，總計侵占競選經費高達1800多萬元。

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案件爆發後歷經多年纏訟，一審曾重判9年徒刑，二審改判8年6月，但最高法院兩度撤銷發回更審，台中高分院更二審重新審理後，依違反商業會計法等罪，改判2年10月，卓不服再上訴，最高法院2024年1月29日駁回，全案定讞。

除競選經費案外，卓另因2012台灣燈會「龍騰彰化─福運台灣」活動涉洩密遭判刑，當年彰化縣政府籌辦燈會期間，卓涉嫌指示投資策進會呂姓職員，將尚未公告的環保袋採購設計資料提前提供給廠商，涉嫌瀆職的洩漏國防以外秘密罪，遭判刑6月定讞，得易科罰金。

由於兩案均已確定，台中高分檢2024年向法院聲請定應執行刑，同年8月26日綜合考量後裁定應執行有期徒刑3年2月，卓隨後發監執行，服刑約1年7個月、達法定假釋門檻後核准假釋，台中高分院也於本月6日裁定，假釋期間付保護管束。

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