網售日本止鼻血棉花重罰3萬 高雄市衛生局曝原因

高雄民眾無照網售日本止鼻血棉花遭重罰3萬元。（高雄市衛生局提供）

民眾無照網路賣未經查驗日本止鼻血棉花，醫用棉花是醫療器材，高雄市衛生局重罰3萬元，要求立即下架及申請查驗登記，另依違反《醫療器材管理法》規定裁處3萬元以上罰鍰，這也是衛生局首次查獲，提供民眾不是什麼東西都能上網賣。

衛生局指出，這起違規案例為民眾自日本購入棉製產品，雖日本原廠製造商聲稱非屬醫療器材，但經檢視產品外包裝及說明書，發現該商品明顯刊載具「止鼻血」及「吸收鼻水」等用途，即有吸收體液的醫療目的。

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後續經衛生福利部食品藥物管理署審視產品說明、用途及成分，判定該產品屬醫療器材分類分級的J.5300「醫療用吸收纖維」類別，依法為醫療器材管理範疇，須完成查驗登記後始得販售。

衛生局提醒，醫療用棉花屬醫療器材，涉及人體安全，有嚴格管理規範，業者及民眾均應確認相關法規，共同維護產品安全與民眾使用權益。

另外，包含棉花，棉花棒、OK繃、口罩等日常用品在內，若產品外包裝及說明書刊載醫療用途或說明，即可能屬醫療器材管理範疇，民眾可先至食品藥物管理署申請釐清產品屬性，若為醫療器材須依《醫療器材管理法》相關規定取得許可證及醫療器材商資格才可合法販售，無論販售或購買，皆應落實「先確認、再販售」，避免因資訊不清而誤觸法規。

衛生局說明，「醫療用吸收纖維」是指基於醫療目的，由棉花或合成纖維製成，用於患者身體表面塗藥或吸收少量體液的器材，此類產品如棉球、棉片或棉墊等，若用途涉及傷口處理或體液吸收，即屬醫療器材，須依法取得醫療器材許可證並具醫療器材商資格後才能販售。不過若棉花僅作為一般清潔或化妝品使用的吸收纖維用途，則不屬醫療器材列管。

高雄民眾無照網售日本止鼻血棉花遭重罰3萬元，衞生局提醒是什麼東西都可以上網賣。（高雄市衛生局提供）

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