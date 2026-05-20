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    首頁 > 社會

    竹東工人清化糞池昏迷 送醫恢復自主心跳

    2026/05/20 16:55 記者黃美珠／新竹報導
    54歲官姓男子清理化糞池時原因不明陷入昏迷，一度沒有生命跡象。（竹縣府消防局提供）

    54歲官姓男子清理化糞池時原因不明陷入昏迷，一度沒有生命跡象。（竹縣府消防局提供）

    54歲化糞池清理工，今天早上在新竹縣竹東鎮民族路某處工作時，突然陷入昏迷，當場就失去呼吸心跳，經二重消防分隊到場全力搶救，送醫後目前已恢復自主心跳，持續治療中。詳細事發原因還待釐清。

    不過新竹縣政府消防局表示，化糞池、污水槽以及密閉空間，因容易累積有毒或缺氧氣體，所以進入前務必落實通風、氣體偵測以及安全防護等措施，以免發生類似意外。

    消防局表示，他們今天早上8點15分獲報，指竹東鎮民族路61巷，發生工人清潔化糞池卻陷入昏迷的意外，立刻派遣二重消防分隊員前往搶救。

    消防局表示，現場是名54歲官姓男子，一早到場在化糞池內工作時，但是不久卻陷入昏迷。救護人員身著全套的空氣呼吸器（SCBA）入坑搶救，發現官男已呈OHCA狀態，經他們全力搶救，且後送新竹台大分院生醫醫院竹北院區搶救，現在已經恢復自主心跳（ROSC），仍持續接受治療和觀察。

    新竹縣二重消防分隊隊員們全力搶救官男脫困，並努力恢復其生命徵象。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣二重消防分隊隊員們全力搶救官男脫困，並努力恢復其生命徵象。（竹縣府消防局提供）

    官男在狹窄的化糞池底陷入昏迷，經消防員全力搶救脫困，且重新恢復生命跡象。（竹縣府消防局提供）

    官男在狹窄的化糞池底陷入昏迷，經消防員全力搶救脫困，且重新恢復生命跡象。（竹縣府消防局提供）

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