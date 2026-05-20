研究生控教授刁難論文崩潰輕生！ 北科大暫停涉案師教學

台北科技大學驚傳研究生輕生。（資料照）

台北科技大學傳出研究生輕生，憾事傳出不僅讓親友震驚、悲痛，他生前留下控訴遭教授長期刁難的文章也被PO至網路，已經有上百萬次瀏覽，引發網路討論。對此，北科大今日回應，已經啟動調查，並暫停涉案師長的教學工作。

輕生研究生的友人今日凌晨沉痛在Threads上轉發研究生生前留下的文字，只見文章控訴論文長期遭教授刁難，指令朝令夕改，他為了達成要求疲於奔命，還因壓力過大而去心理諮商，最後仍逃不過「被踢掉」命運，導致精神崩潰。文章中他還向女友、父母真情告白，道歉表示知道大家會因此傷心，但自己真的撐不下去了。

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研究生親兄長也在Threads上轉發該文，並喊話教授：「若時間方便，誠摯邀請你來送他最後一程。」

綜合媒體報導，校方今日發出聲明表示，昨日事件發生後，全校師生深感哀痛，第一時間已經向家屬表達慰問，後續將全力提供必要的實質支持與關懷。北科大指出，已經針對此案啟動調查，涉案教師的教學以及非急迫性指導工作一律暫停，涉及其他學生必要的學業事項將調整讓系所主管協助處理，確保學生權益及調查公正。

北科大表示，後續處理將依調查結果辦理，針對事件相關師生，校方已經啟動心理支持及關懷機制，諮商中心也主動派員介入，提供心理諮商及長期追蹤服務。

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