為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    研究生控教授刁難論文崩潰輕生！ 北科大暫停涉案師教學

    2026/05/20 16:14 即時新聞／綜合報導
    台北科技大學驚傳研究生輕生。（資料照）

    台北科技大學驚傳研究生輕生。（資料照）

    台北科技大學傳出研究生輕生，憾事傳出不僅讓親友震驚、悲痛，他生前留下控訴遭教授長期刁難的文章也被PO至網路，已經有上百萬次瀏覽，引發網路討論。對此，北科大今日回應，已經啟動調查，並暫停涉案師長的教學工作。

    輕生研究生的友人今日凌晨沉痛在Threads上轉發研究生生前留下的文字，只見文章控訴論文長期遭教授刁難，指令朝令夕改，他為了達成要求疲於奔命，還因壓力過大而去心理諮商，最後仍逃不過「被踢掉」命運，導致精神崩潰。文章中他還向女友、父母真情告白，道歉表示知道大家會因此傷心，但自己真的撐不下去了。

    研究生親兄長也在Threads上轉發該文，並喊話教授：「若時間方便，誠摯邀請你來送他最後一程。」

    綜合媒體報導，校方今日發出聲明表示，昨日事件發生後，全校師生深感哀痛，第一時間已經向家屬表達慰問，後續將全力提供必要的實質支持與關懷。北科大指出，已經針對此案啟動調查，涉案教師的教學以及非急迫性指導工作一律暫停，涉及其他學生必要的學業事項將調整讓系所主管協助處理，確保學生權益及調查公正。

    北科大表示，後續處理將依調查結果辦理，針對事件相關師生，校方已經啟動心理支持及關懷機制，諮商中心也主動派員介入，提供心理諮商及長期追蹤服務。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    相關新聞：北科大研究生離世！遺言控遭刁難 親哥沉痛邀教授送最後一程

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播