醫美偷拍疑雲延燒 光澤羅東店查獲可疑攝影設備店長10萬交保

宜蘭地檢署檢察官帶隊到光澤診所羅東店（如圖）搜索，查獲可疑攝影設備，店長訊後10萬元交保。（記者江志雄攝）

宜蘭檢警偵辦醫美界偷拍疑雲，使出「回馬槍」取得重大進展，警方會同縣府衛生局8日稽查光澤診所宜蘭羅東店一無所獲，隔天改由檢察官帶隊搜索，查獲疑似針孔攝影設備，將黃姓店長等3人帶回訊問，訊後諭知6萬到10萬元交保，案情急遽升溫。

宜蘭地檢署今天（20日）回應，全案仍在偵辦階段，基於偵查不公開，不便透露相關案情。

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醫美界偷拍風暴延燒，繼愛爾麗集團爆出「煙霧偵測器」偷拍風波後，有14家分店的知名連鎖醫美光澤診所，也被檢舉疑有偷拍情事，新北地檢署8日搜索新北市5家分店，其中3家被查到疑有連接鏡頭的影像線路及硬碟；宜蘭地檢署檢察官則指揮警方及衛生局，到宜蘭羅東店1、2樓營業空間稽查，沒有尋獲可疑密錄設備。

宜檢承辦檢察官抽絲剝繭後懷疑另有隱情，9日帶隊進入光澤宜蘭羅東店3到5樓搜索，查獲疑似針孔攝影設備，但未發現竊錄畫面，把黃姓店長、副店長、一名職員帶回訊問釐清案情，黃姓店長10萬元交保，其他2人各以6萬元交保。

據了解，光澤診所宜蘭羅東店承租羅東鎮興東路某大樓1到5樓營業，警方首日在1、2樓辦理行政稽查空手而回，第2天由檢察官帶隊進入3到5樓搜索，才掌握可疑事證，此次「回馬槍」讓案情出現大逆轉。

宜蘭警方及衛生局人員8日到光澤診所羅東分店稽查，未發現可疑密錄設備。（資料照，民眾提供）

警方8日稽查光澤診所羅東分店一無所獲。（資料照，民眾提供）

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