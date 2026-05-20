女學生搭車不斷被「頂」 公車癡漢囂張磨蹭被訴

新北市金山區黃姓男子搭國光客運返回金山住處，見車上一名高中女學生年幼可欺，趁下班尖峰時段車上乘客人數眾多，被控用生殖器磨蹭女學生身體。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

新北市金山區黃姓男子搭公車時，見車上一名高中女學生年幼可欺，趁下班尖峰時段車上乘客人數眾多，被控用生殖器磨蹭女學生身體，女學生隱忍下車報案，警方循線將他依法究辦。基隆地檢署今天（20日）偵結，將黃男依違反性騷擾防治法罪嫌起訴。

年約30多歲黃姓男子去年7月某日傍晚，搭國光客運返回金山住處，見一名就讀基隆市某高中女學生年幼可欺，一直貼在女學生身旁。公車行進間，女學生感覺黃男子一直用下體頂她身體，女學生從車窗玻璃反射的人影，確定是名男子，因車上乘客人數眾多，女學生無法移動身體，也不敢聲張，只能任由黃男以生殖器碰觸她的身體。

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女學生一直等到下一站，有乘客下車後，才敢下車向警方報案；並控訴，黃男多次以生殖器頂她身體；警方受理後，隔天調閱公車行車紀錄器，循線找到黃男，發現黃男有多次性騷擾前科，因定期前往醫院治療，或向地檢署報到接受法治教育課程，需經常搭車往來基隆、金山兩地。檢方調查後，依公車上行車紀錄器與被害女學生描述黃男特徵等事證，將黃男依涉犯性騷擾防治法起訴。

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