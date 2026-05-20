暈船年輕妹險失200萬老本 7旬翁拿裝潢報價單領錢遭銀行攔阻

盧姓男子臨櫃欲提領200萬現金。（記者姚岳宏翻攝）

台北市1名年近70歲的盧姓老翁上月前往銀行臨櫃欲提領200萬元現金，並出示預先準備的「裝潢報價單」企圖躲避關懷提問，所幸銀行覺有異通報松山警分局中崙派出所，經警方細心查證其手機通訊紀錄，當場戳破詐騙集團的教戰謊言，成功老翁守住200萬元養老金。

松山分局今天說明相關詐騙案情，據指出，盧姓老翁面對行員與獲報到場的員警時，態度堅定地拿出1份室內設計公司報價單，聲稱因為住家需要重新裝潢，才決定一次提領大量現金來支付工程款項，然在警方耐心勸導與深入查核下，發現盧姓老翁近期與1名年輕女子在通訊軟體上互動頻繁。

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該女每天對老翁噓寒問暖，藉此拉近關係，隨即以投資股票保證獲利為誘餌，慫恿他提領現金，為順利騙取款項，女子甚至在訊息中詳細教導老翁如何應付銀行員與警察的詢問，指示他必須堅稱這筆錢是為了支付室內裝潢費用，藉此破解金融機構的防護機制。

警方確認為詐騙後，持續向老翁詳細解說各類詐騙手法，並主動聯繫其家屬加強留意，確保老翁財產不再受到威脅。

警方呼籲，詐騙集團的手法不斷更新，經常會指導被害人以房屋修繕、購買金飾或是親友借貸等各種理由來搪塞行員，民眾若遇到有人以投資名義要求交付款項，且刻意交代必須對警察與銀行隱瞞真實用途，這絕對是詐騙陷阱。若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案尋求警方協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

攔阻的中崙派出所員警黃智鑨（左）、劉挺鈞（右）。（記者姚岳宏翻攝）

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