十傑第1名！從哥哥背影到搶命前線 林建宏專從閻王面前救人

彰化和美消防員林建宏，當年看著同樣是消防員的哥哥，在火場跟救護現場跑來跑去，用自己的生命去守護另一個生命，堅毅的背影震撼到他，也跟著投入消防打火、救人的第一線工作。（彰化縣消防局提供）

看著同樣是消防員的哥哥，在火場與救護現場跑來跑去，用自己的命守護別人的命，來自南投草屯的林建宏，年輕時感受到消防工作的使命，流著相同血脈的親兄弟衝進危險現場的背影，成了他人生的方向。穿上消防衣後，他也把自己丟進勤務最重、節奏最快的一級戰區磨練，12年來在生與死交界第一線，從閻王手中搶回32條命，裡面更有5人是大腦功能完好，完全沒有損傷，今年他拿下全國「十大傑出救護技術員」第1名。

最新「十大傑出救護技術員」由社團法人台灣急診醫學會公布，彰化縣消防局第一大隊和美分隊高級救護技術員林建宏，從全國數千名中脫穎而出，不僅是彰化縣消防局連續第5年獲獎，更是首次奪下全國第1名。

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林建宏2013年分發到和美分隊服務，他坦言，真正進入救護現場後才發現，「想從死神手裡搶人，光靠一腔熱血是遠遠不夠的。」面對每天在第一線遇到各種命懸一線、危急又突發的生死現場，他開始意識到自己的能力極限，隔年決定投入高級救護技術員（EMT-P）訓練，希望把專業防線築得更牢。

「如果技術不夠頂尖及熟練，怎麼跟死神搶時間？」林建宏說，災害現場變化太快，唯有持續精進高階救護技術，才能真正保護好自己、保護好並肩作戰的同事，進而保護好患者。

林建宏說，今天他能得獎，最關鍵的其實是彰化縣消防局在局長施順仁的帶領下，幫全縣規劃了非常實用的救護藍圖，也給了第一線消防員最棒的後盾。這幾年局裡極力推動像是「到院前心電圖（EKG）」和「預立醫囑給藥」這些走得很前面的政策，把全縣的救護品質拉高到了極為專業水準。

林建宏投入第一線救護、教學與研究，他是全縣第一個在到院前執行急性心肌梗塞（STEMI）的救護員，並率先將戰術止血帶應用於重大出血救援，同時參與多篇醫學研究與期刊發表。除了臨床實務，每年教學超過500小時，曾擔任斐濟來台EMT訓練教官，參與國家級特搜隊認證。

「得獎是責任的加冕，也提醒我不能忘記出發時的起點。」林建宏說，未來仍會把每位患者當成家人來拚，也希望把技術與經驗傳承給學弟妹，讓更多人有能力在關鍵時刻，把命搶回來。

彰化縣消防局第一大隊和美分隊高級救護技術員林建宏，勇奪「十大傑出救護技術員」第1名，消防局連續5年摘下殊榮，今年首次抱回第1名。（彰化縣消防局提供）

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